راضي: زيارة “مويفيرو” للقاهرة هي الأولي له

بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيطالي, ميلانيزي إينزو مويفيرو, خرج المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية المصرية, السفير بسام راضي, فى تصريح جديد له اليوم, مؤكداً بأن العلاقات بين الدولة المصرية والإيطالية متميزة للغاية, كما أشار معاليه, إلي وجود العديد من التعاونات الكبيرة مع الدولة الإيطالية لمناقشة ملابسات قضية القتل الشهيرة للطالب الإيطالي “ريجيني”.

كما أضاف الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية, عبر مداخلة تليفونية له علي قناة “الحياة” الفضائية, بأن زيارة “مويفيرو” هي الزيارة الأولي له للدولة المصرية بعدما تولي المنصب الجديد له.

وإختتم تصريحه, بأن هذا اللقاء شهد مناقشة عدداً من القضايا الأخري وليس مناقشة القضيه المعروفة بإسم مقتل الطالب الإيطالي “ريجيني”.