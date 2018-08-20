رسائل عيد الاضحى 1439 – 2018 مسجات وعبارات تهنئة بعيد الاضحى المبارك جديدة مقدمة من القلب الى القلب

اجمل رسائل عيد الاضحى جديدة 2018 , حيث ينتظر العالم الاسلامي خلال ايام حلول عيد الاضحى المبارك “اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات” فانه العيد الثاني في الدين الاسلامي والذي ياتي بعد عيد الفطر , في تاريخ يوم العاشر من شهر ذو الحجة من كل عام , وتسبقه وقفة عرفات في تاريخ اليوم التاسع من ذو الحجه , حيث سمي عيد الاضحى بهذا الاسم نسبة الى الاضاحي التي تفدا عن حجاج بيت الله الحرام في ختام المشاعر المقدسه التي ياتي بها الحاج حينما يتم ذبح الاضحيه عنه بعد رمي الجمرة الكبرى والتقصير , ليتمكن من الاحلال من احرامه في منى .

رسائل عيد الاضحي 1439 – 2018

وتكمن اهمية عيد الاضحى لدى المسلمين كونه يرمز الى الركن الخامس من اركان الدين الاسلامي ” حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا ” وفي بعض الدول العربية يسمى عيد الاضحى بالعيد الكبير , ويحتفل به المسلمون ضمن طقوس سنوية اشهرها صلاة العيدين التي تؤدي بعد شروق شمس يوم العيد , وهي فرض كفاية على المسلمين دون الحجاج .

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اجمل مسجات رسائل عيد الاضحى جديدة 2018 مقدمة من القلب الى القلب