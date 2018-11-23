تقديم وظائف حرس الحدود 1440 لعدد من الرتب

كابتن نيوز – متابعة

أفادت وزارة الداخلية السعودية منذ أيام عن فتحها لـباب القبول والتسجيل فى وظائف حرس الحدود 1440 هجريا, كما أوضحت الوزارة في إعلانها الأخير بأن الوظائف التى أعلنت عنها متوفرة لعددا من الرتب وهم (رتبة جندي دوريات بحرية وبرية, ورتبة جندي سائق).

كما تم تحديد مواعيد التقديم علي وظائف حرس الحدود الشاغرة 1440, إذ أوضحت لوزارة بأن باب التسجيل سيتم فتحه علي بوابة أبشر للتوظيف إبتداء من 18 ربيع الأول 1440 إلي 22 من نفس الشهر.

وظائف حرس الحدود 1440



وتسهيلاً علي الراغبين بالتقدم إلي وظائف حرس الحدود 1440 المعلنة يمكنهم التقدم عبر رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1440 من هنا.1440

تجدر الإشارة إلي أنه تم الإعلان عن مواعيد فتح باب القبول والتسجيل تقديم حرس الحدود 1440 إعتبار من يوم الإثنين الموافق 18-3-1440 إلي الجمعة المقبلة 22-3-1440.

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