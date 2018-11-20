ميلان يُراقب نجم برشلونة .. أرتورو فيدال

نشرت صحيفة إخبارية إيطالية أخباراً عن التطلعات الجديدة لدي النادي الإيطالي ميلان, والتى أفادت فيها عن تطلعات الميلان إلي التعاقد مع لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني, اللاعب التشيلي أرتورو فيدال في خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

إذ أوضحت الجريدة, بأن المدير الفني لنادي ميلاني, الإيطالي جينارو جاتوزو, يأمل بتعاقد جديد مع فيدال, مستغلاً دفع برشلونة بالأخير دقائق قليلة بالمشاركة داخل الملعب.

ويأمل نادي ميلان بأن يعزز صفوفه بمزيد من الصفقات القوية, حتي يعزز من آماله للتأهل إلي بطولة دوري أبطال أوروبا فى الموسم القادم.

جدير بالذكر هنا بأن اللاعب أرتورو فيدال إنظم إلي صفوف النادي الكتالوني فى صيف العام الحالي 2018 وكان قادماً من النادي الألماني بايرن ميونيخ.

كما سبق للاعب أن لعب ضمن صفوف الفريق الإيطالي, يوفنتوس, إلي أن وصل إلي نهائيات دوري أبطال أوروبا عام 2015 امام النادي الكتالوني برشلونة الإسباني, في الوقت التى تم فيه تتويج النادي البرشلونة باللقب.