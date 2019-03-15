موعد ونتائج قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا 2019 والقناة الناقلة

يترقب الكثير من عشاق كرة القدم الاوروبية نتائج قرعة دور الثمانية من دوري ابطال اوروبا في نسخته الحاليه للعام 2019 , حيث كانت مواجهات المجموعات حاسمه بين الاندية الاوروبية خلال الفتره الماضية , كما وقد حملت تلك المواجهات الكثير من المفاجآت لعشاق كرة القدم الاوروبية , بالخصوص بعد خروج النادي الملكي “ريال مدريد” من دوري الابطال مبكرا , وهو حامل اللقب , والذي خلد التاريخ شعاره لحمل لقب دوري الابطال لـ 13 بطولة خلال الاعوام المنصرمة .
القناة الناقلة لقرعة دوري ابطال اوروبا “دور الثمانية”
وتاتينا وكما عودتنا دوما مجموعات محطات بي ان سبورت القطريه , بالنقل الحصري لقرعة دوري الابطال “مرحلة دور الثمانية ” وذلك عبر قناة beIN SPORTS NEWS HD , والتي سوف نوفر لكم رابط البث المباشر الخاص بها اسفل المقال , للاطلاع على نتائج قرعة دور الثمانية لدوري ابطال اوروبا 2019 , عبر رابط قناة بي ان سبورت الاخباريه المفتوحه “قناة اليوتيوب ”
موعد بث نتائج قرعة دور الثمانية لدوري ابطال اوروبا 2019
وعن توقيت و موعد عرض نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا , فانها وكما تم الاعلان عنها مسبقا من قبل ادارة دوري الابطال , فانها ستكون عند الساعه الـ 13:30 ظهرا بتوقيت مكه المكرمه , اي ظهر هذا اليوم الجمعه بتاريخ 15مارس 2019 الموافق 8 رجب 1440 هـ .
وتجدر الاشاره الى ان الفرق المتاهله من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 2019-2020 , كانت هي الاكثر حظا وتنافسا , بعد ان تمكنت من عبور الريمونتادا والخروج من تلك المواجهات بافضل النتائج , وللاطلاع نذكر لكم هنا ابرز الاندية المتاهله لدور الثمانيه لدوري ابطال اوروبا 2019 ..
نادي بورتو البرتغالي , نادي مانشستر يونايتد الانجليزي , نادي برشلونة الاسباني , نادي مانشستر سيتي الانجليزي , نادي يوفنتوس الايطالي , نادي ليفربول الانجليزي .
وقد تمكنت هذه الفرق من التاهل بعد فوزها في مباريات الاياب لدور المجموعات لدوري ابطال اوروبا , والتي اقيمت خلال الاسبوع الماضي , حيث تاهل نادي بورتو على حساب منافسه روما بنتيجة 3-1 , فيما تاهل نادي يوفنتوس على منافسه الاسباني اتلتيكو مدريد بعد فوزه عليه بثلاثيه نظيفه , كما ولقد كان التحطيم الاكبر لارقام الاهداف خلال هذه المنافسات من نصيب نادي مانشستر سيتي الذي تفوق على منافسه بقسوة وتحقيقه الفوز بنتيجة 7 اهداف نظيفه .
واما عن المتاهل الانجليزي مانشستر يونايتد , فقد عبر الى مرحلة الامان بعد تخطيه عقبة باريس سان جيرمان وفوزه بنتيجة 3 -1, وهي نفس النتيجة التي تخطى بها نادي ليفربول غريمه بايرن ميونخ والفوز بـ 3-1 , في حين تخطى اياكس الريال بنتيجة 4-1 , وتمكن توتنهام من العبور والتاهل على حساب الدورتموند بنتيجة 1-0
وعن النادي الاسباني الوحيد الذي تخطي مرحلة المجموعات , نادي برشلونة الكتالوني , فقد تمكن من سحق منافسه ليون بخماسية مقابل هدف وحيد , وكانت المنافسه المثيره بينهما في الاياب على ارض الكتالوني , حيث حسبت في الدقائق الاولى للمباراه ضربة جزاء للبرسا , كانت هي الهدف الاول بقدم ليونيل ميسي , وجاء بعدها هدف ثاني بركلة كوتينيو , ومن ثم هدف لنادي ليون اعاد لهم الامل , ولكن لم يدم طويلا حيث عقبه 3 اهداف للبرسا , كانت بتوقيع ميسي وديمبلي وبيكيه , وانتهت عليها المباراه بنتيجه 5-1 .
نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا “دور الثمانية”
- اياكس vs يوفنتوس
- ليفربول vs بورتو
- توتنهام vs مانشستر سيتي
- برشلونة vs مانشستر يونايتد
البث المباشر لقناة beIN SPORTS NEWS HD التي سوف تعرض قرعة دور الـ 8 لدوري الابطال
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