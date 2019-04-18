موعد مباراة ليفربول وبرشلونة القادمة في ذهاب مباريات نصف نهائي دوري الابطال 2019 وترددت القنوات الناقلة والمفتوحة لها

كابتن نيوز – متابعات

لجميع محبي الساحرة المستديرة اليوم ننشر لكم المتابعة المستمرة لموعد مباراة برشلونة المقبلة بالإضافة إلي نشر تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة مجاناً، إذ سنحرص علي تقديم صورة موضح بها تردد القناة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة القادمة.

تجدر الإشارة إلي ان مباراة ليفربول وبرشلونة القادمة تأتي ضمن مباريات الذهاب في مباريات دور النصف النهائي من البطولة العالمية لكرة القدم دوري أوروبا للموسم الجاري 2019.

والكثير من محبي الساحرة المستديرة لديهم شغف كبير لمتابعة مباراة الذهاب بين ليفربول وبرشلونة التى سيتم خوضها علي أرضية استاد ملعب الكامب نو لأنها ستقوم بالجمع بين محمد صلاح وزملاء اللاعب ميسي، ولهذا سوف نحرص علي موالتكم بكافة الأخبار الخاصة وتفاصيل وموعد مباراة برشلونة وليفربول المقبلة ومتي سيتم إطلاق صافرة البداية لها.

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة القادمة في الدوري الأوروبي 2019

وفيما يخص موعد مباراة ليفربول القادمة أمام برشلونة الإسباني فكما هو وارد في جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 فمن المقرر ان تلعب المواجهة في مساء الثلاثاء المقبل الموافق 30-4-2019 ميلادياً، وعن موعد إطلاق صافرة البداية لمتابعة مباراة برشلونة وليفربول القادمة، ستكون إبتداء من تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو التوقيت المصادف لـ الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة مجاناً

وفيما يخص القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرشولنة مباشرة فقد تم الإعلان أن قناة بي إن سبورت الثانية HD هي القناة الناقلة لمجريات وأحداث هذه المواجهة.

صور تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول اليوم

وكما وعدناكم زوارنا الكرام ننشر لكم الآن صورة موضح بها أسماء وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة القادمة مباشرة التي تأتي ضمن مواجهات الذهاب بدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2019.

مباراة برشلونة وليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا 2019

وتزامناً مع إقتراب توقيت وموعد مباراة ليفربول وبرشلونة القادمة في مباريات نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019، ننشر لكم بعض التفاصيل والمعلومات المتعلقة بها، إذ نجد أن نادي ليفربول قد استطاع ان يتجاوز مباريات دور ربع نهائي دوري الأبطال عندما حقق الفوز الكبير علي الفريق البرتغالي بورتو عندما سحقه بسداسية أهداف مقابل هدف وحيد في كلاً من مباراتي الذهاب والعودة.

وهو الأمر بالنسبة للفريق المقابل، فمع إقتراب موعد مباراة ليفربول القادمة في دور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، نجد أن برشلونة قد إستطاع هو الآخر أيضاً أن يتأهل إلي مباريات الدور السابق عندما سحق الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد بربابعة أهداف نظيفة كجموع لكلاً من مباراتي الذهاب والعودة.