موعد مباراة التعاون والرائد القادمة الأحد 25 ديسمبر 2018

كابتن نيوز – متابعات رياضية

خرج فريق التعاون السعودي معلناً عن قرار لجنة المسابقات فى الإتحاد السعودي للساحرة المستديرة فيما يخص موعد مباراة التعاون والرائد التى تم تأجيلها, موضحاً بأن المباراة سيتم خوضها فى 25 ديسمبر 2018.

إذ غرد حساب نادي التعاون الرسمي علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” بأن لجنة المسابقات حددت موعد مواجهة التعاون ضد الرائد فى الخامس والعشرين من ديسمبر القادم لهذا العام 2018, كما قررت اللجنة تقديم موعد مباراة التعاون والقادسية ليتم خوضها فى 20-12-2018, وأن يكون موعد مباراة الهلال والتعاون فى 30-12-2018.

جدير بالذكر بأن نادي التعاون السعودي أعلن سابقاً بأن اللجنة قررت أن يتم نقل مباراة التعاون والاتفاق إلي منطقة الدمام, وذلك لأعمال الصيانة التى تتم فى ارض استاد بريده, وحدد موعد المواجهة بين التعاون والاتفاق ليكون فى 24-11-2018.

موعد مباراة التعاون والرائد

سيتم خوض هذه المواجهة فى يوم الأحد الموافق 25/12/2018.