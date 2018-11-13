موعد مباراة التعاون والرائد القادمة 25-12-2018

احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار السعودية والوظائف والضمان الاجتماعي فى جريدة كابتن نيوز. للتواصل معي fb.com/ahmad.nasr89 أو عبر الإيميل ahmadnasr89@gmail.com .