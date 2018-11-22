موعد مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر يوم الجمعة 23-11-2018

خدمة مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر خدمة جديدة نقدمها لكم عبر صحيفة كابتن نيوز في الديربي الأقوي علي الإطلاق الذي يأتي ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي 2018-2019, إذ سنقدم لكم قناة بث مباشر مباراة النصر والشباب هنا عبر هذا المقال بدون تقطيع أو تشفير, مشاهدة متش النصر والشباب.

مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

إذ سيقوم لاعبي الفريق الأول للساحة المستديرة بنادي النصر, بالدخول إلي مباراة الديربي المرتقبة غداً الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018 ميلادياً, الموافق 15-3-1440هجرياً, التي تقرر لعبها علي أرضية استاد الأمير بن فيصل بالعاصمة السعودية, مدينة الرياض.

بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي

وقبيل هذه المباراة نجد بأن نادي النصر السعودي يتواجد كوصيفاً فى ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بإمتلاكه 22 نقطة فى جعبته, وهو الأمر الذي يجعله متأخراً عن نظيره القوي الهلال السعودي الذي يتصدر الدوري بخمس نقاط.

وشهدت آخر مباريات النصر الفوز بصعوبة كبيرة وذلك عندما قابل الاتفاق فى منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي والتى انتهت بنتيجة 2-1.

مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم مباشر

أما عن الشباب فنجده يعيش فى موسم رائع بالنسبة له عندما يتم مقارنته مع موسم الشباب الماضي فى منافسات الدوري السعودي, إذ حتي وقتنا هذا لم يتم هزيمته إلا مرة وحيدة فقط.

جدير بالذكر بأن آخر مواجهات الشباب كانت أمام الفيصلي فى المباراة التى تعادل فيها بدون إحراز اي اهداف, وبهذا يتواجد الشباب فى المركز الرابع من الدوري بإمتلاكه 16 نقطة فى جعبته, وهو الأمر الذي جعل الفارق بينه وبين الراقي المتواجد فى الترتيب الثالث 3 نقاط.

بث مباشر مباراة النصر والشباب

ولهذا فالجيمع فى إنتظار مشاهدة مباراة النصر والشباب خاصة عاشقين كلاًمن الفريقين بالوطن العربي, وعبر موقعنا فقط يمكنكم الإستمتاع بمشاهدة المباراة بين النصر والشباب اليوم بث مباشر بدون تقطيع أو تشفير, ولمشاهدة متش النصر والشباب يمكنكم الضغط علي الرابط أدناه..

سيتم تحديث البث هنا قبل المباراة .. ويمكنكم ضبط تردد قناة السعودية الرياضية التى سيتم بث المباراة عليها من هنا

موعد مباراة النصر والشباب

وفيما يخص وقت إطلاق صافرة بداية المباراة اليوم بين النصر والشباب, فى ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2018/2019 فمن المقرر بأن يتم خوضه فى تمام الساعة الـ 6:30 بتوقيت مصر والسودان, وفى الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيلة مباراة النصروالشباب المتوقعة اليوم

تشكيل النصر السعودي أمام الشباب اليوم

براد جونز حمد آل منصور – عمر هوساوي – برونو أوفيني – سلطان الغنام- إبراهيم غالب – بيتروس أحمد موسى – جيوليانو – نور الدين أمرابط – عبد الرزاق حمد الله

تشكيل الشباب أمام النصر اليوم

فاروق بن مصطفى – فهد غازي – جمال بن العمري – فاليركا جامان – صالح القميزي – عبد الله الخيبري – آرتور كايكي – لويز أنطونيو – عبد الملك الشمري – هتان باهبري – ناصر الشمراني

القنوات الناقلة مباراة النصر والشباب

وفيم يخص قنوات بث مباراة النصروالشباب مباشر اليوم الجمعة, فسيتم اذاعتها عبر قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS 1 .