مشاهدة مباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري بث مباشر اليوم علي قناة أبو ظبي الرياضية HD 1

كابتن نيوز – متابعة

نقدم لكم عبر موقع كابتن نيوز الإخباري خدمة مشاهدة مباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري بث مباشر يلا شوت فى لقاء الذهاب الذي يأتي ضمن مباريات الدور الـ (16) من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب, إذ سننشر لكم قناة بث مباشر مباراة المريخ واتحاد العاصمة عبر صحيفة “كابتن نيوز” بدون تشفير أو تقطيع, يوتيوب مشاهدة متش المريخ واتحاد العاصمة في هذا المقال اليوم.

مشاهدة مباراة المريخ واتحاد العاصمة مباشر في كاس زايد

إذ سيقوم لاعبي الفريق الأول للساحرة المستديرة فى نادي المريخ, بالدخول إلي المباراة الهامة عندما يقابل اتحاد العاصمة مساء اليوم الاربعاء الموافق 21-11-2018, في مباراة سيتم حوضها علي أرضية ستاد المريخ أمام جماهيره, فى ضمن منافسات الدور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب لقاء الذهاب.

بث مباشر مباراة المريخ واتحاد العاصمة اليوم في كاس زايد 2018

هذا ويأمل لاعبي المريخ تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم خاصة وأن اللقاء يتم خوضه أمام جمهوره, وذلك قبيل أن يدخل إلي مباراة العودة فى الدور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب والتى سيتم إقامتها فى العاصمة الجزائر, فى يوم 10 ديسمبر القادم.

وعلي الجهة المقابلة نجد بان اتحاد العاصمة الجزائري هو الآخر يسعي لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم حتي تجعل مباراته القادمة فى العودة سهلة نسبياً ويضمن تواجده فى ربع نهائي البطولة التى يتم إعتبارها من ثاني أكبر بطولة للأندية علي مستوي العالم.

مشاهدة مباراة المريخ واتحاد العاصمة اليوم مباشر

ووصلت بثعة لاعبي نادي المريخ إلي العاصمة السودانية , الخرطوم, وذلك بعدما إنتهي اللاعبين من المعسكر التدريبي الذي استمر لعشرة أيام فى دولة الإمارات, في إطار الإستعدادات القوية لخوض منافسات كأس زايد وبطولة دوري أبطال أفريقيا, هذا بالإضافة إلي خوضه إلي مباريات الموسم المحلي الجديدة فى دولة السودان.

بث مباشر مباراة المريخ واتحاد العاصمة اونلاين

ولهذا فالجيمع فى إنتظار مشاهدة مباراة المريخ واتحاد العاصمة خاصة عاشقين كلاًمن الفريقين بالوطن العربي, وعبر موقعنا فقط يمكنكم الإستمتاع بمشاهدة المباراة بين المريخ واتحاد العاصمة اليوم بث مباشر بدون تقطيع أو تشفير, ولمشاهدة متش المريخ واتحاد العاصمة يمكنكم الضغط علي الرابط أدناه..

موعد مباراة المريخ واتحاد العاصمة

وفيما يخص وقت إطلاق صافرة بداية المباراة اليوم بين المريخ واتحاد العاصمة, فى ضمن منافسات جولة الذهاب في الدور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب 2018, فمن المقرر بأن يتم خوضه فى تمام الساعة الـ 7:30 بتوقيت مصر والسودان, وفى الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيلة مباراة المريخ واتحاد العاصمة المتوقعة اليوم

تشكيل المريخ السوداني أمام اتحاد العاصمة الجزائري اليوم

سيكون كلا من أحمد ضفر, وأحمد أدم, ورمضان عجب, ومحمد حماد الجس, في الخط الخلفي, وجمال سالم لحراسة المرمي, وضياء محجوب وأمير كمال فى خط المنتصف, وفي الهجوم كلا من سيف تيري, وبكري.

تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري أمام المريخ السوداني اليوم

في الهجوم كلا من وليد آرجي, وأيمن محيوس, وفي حراسة المرمي زيماموش, فاروق شافعي، رضوان شرييفي، حمزة كودري، رفيق بودربال، محمد بن يحيي، اسامة شيتة، عبد الرؤوف غيث، مريان بن ظاهر.

تجدر الإشارة بأن هذه المباراة كان من المقرر بأن يتم خوضها يوم الأمس ولكن تم تأجيلها يوم آخر حتي يتم الإنتهاء من اسبوع الفيفا والمباريات الدولية, ومن المنتظر بأن تكون مباراة اليوم قوية .

القنوات الناقلة مباراة المريخ واتحاد العاصمة

وفيم يخص قنوات بث مباراة المريخ واتحاد العاصمة مباشر اليوم الأربعاء, فسيتم اذاعتها عبر قناة ابو ظبي الرياضية الأولي اتش دي.