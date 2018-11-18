كابتن نيوز – متابعة

الكثير يتسأل لمعرفة سبب تأجيل مباراة النفط ونفط الوسط القادمة والتى سيتم خوضها فى ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري, وفي هذا المقال سنوضح لكم السبب.

تأجيل مباراة النفط

إذ اتخذت لجنة المسابقات فى إتحاد الكرة قرارها بشأن مباراة النفط ونفط الوسط المقبلة بأن يتم تأجيل, وأوضح سبب هذا القرار شهاب أحمد, مدير لجنة المسابقات, بأن هذا التأجل تم لأن نادي نفط الوسط مرتبط بمباراة عودة فى ثمن نهائيات كأس زايد للأندية الأبطال أمام نادي الهلال السعودي.

جدير بالذكر بأن فريق نفط الوسط سيقابل فريق البحري الجمعة المقبلة علي أرضية استاد الصناعة فى ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.