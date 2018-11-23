راحة للأهلي المصري من مران اليوم الجمعة .. وعودة للتدريبات السبت 24/11/2018

كابتن نيوز – متابعة

تزامناً مع إنتهاء مباراة الأهلي المصري مع نادي الوصل المنصرمة, التى تم خوضها ضمن مباريات الإياب بالدور الستة عشر من البطولة, ستعود بعثة الفريق الأحمر ظهر اليوم, الجمعة, الموافق 23-11-2018, في تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر.

وسيكون هذا اليوم راحة لهم من التمارين علي أن يواصلوا التدريبات من جديد في السبت الموافق 24-11-2018, لإستعدادهم للمباراة القادمة لهم مع نادي المقاولون العرب ضمن منافسات الدور العام والتى سيتم لعبها في مساء الثلاثاء القادم.

جدير بالذكر بأن الأهلي المصري غادر البطولة العربية بعدما انتهت مباراته الأخيرة مع نادي الوصل بالتعادل الإيجابي هدف لكلاً منهم, يأتي هذا الخروج تزامناً مع خسارة الأهلي المصري البطولة الإفريقية عندما واجه الترجي التونسي منذ أيام.