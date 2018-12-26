“ديلي ستار” تختار أفضل لاعب في العالم

أصدرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزي، قائمة لأفضل 50 لاعب في العالم، بحسب احصائيات المؤسسة وتصويت صحفييها.

النجم الكرواتي لوكا مودريتش كان فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم، المُقدمة من الفيفا وأخرى من “فرانس فوتبول”.

واختارت الصحيفة، الأسطورة الأرجنتينية ليو ميسي كأفضل لاعب في العالم، ويليه غريمه الأزلي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم مودريتش، وأتى الفرنسي كيليان مبابي رابعًا.

محمد صلاح جاء في المركز الخامس؛ متفوقًا على البلجيكي إيدين هازارد “الثامن” والبرازيلي نيمار “العاشر” والفرنسي أنطوان جريزمان “الحادي عشر” والإنجليزي هاري كين “الثاني عشر”.

وأشادت الصحيفة في تقريرها، بمحمد صلاح وما قدمه مع ليفربول؛ وأكدت على أحقيته في التواجد ضمن الخمسة الأفضل في العالم.

جدير بالذكر، أن صلاح جاء في المركز الثالث بجائزة الفيفا، والسادس في “البالون دور”.

ويستعد صلاح مع فريقه ليفربول لمواجهة نيوكاسل غدًا الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019 والذي يحمل لقبه فريق مانشستر سيتي تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، صاحب الإنجازات التاريخية مع فريق برشلونة.

ويأمل صلاح ورفاقه في الحفاظ على فارق الـ4 نقاط مع مانشستر سيتي من خلال الفوز على نيوكاسل، بعدما تأكد أن الريدز سيكونون أبطال الشتاء في إنجلترا، حيث أن هذه هي الجولة الأخيرة التي ستُقام في شهر ديسمبر الجاري، وتسير العادة علي أن بطل الشتاء هو من يكون بطل نهاية الموسم، مثلما جاء في الموسم الماضي وتوج في النهاية فريق مانشستر سيتي.

وتُقام المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وشارك اليوم محمد صلاح في المران كاملًا؛ ليؤكد على جاهزيته لهذه المباراة المرتقبة والتي تُقام على ملعب “أنفيلد”.