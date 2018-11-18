ثنائي المغرب يغيب عن مباراة تونس للإصابة بالركبة والفخذ

في إطار المتابعات الإخبارية الرياضية, ستشهد مباراة تونس والمغرب الودية القادمة تغيب لاعبي المنتخب الأول المغربي حكيم زياش ويوسف بلهندة, بسبب تعرض كلاً منها للإصابة.

وذلك علي أثر إصابة بلنهدة في الفخذ, في أثناء خوضه مباراة الكاميرون ليخرج عن المباراة فى شوطها الأول, أما بالنسبة للاعب حكيم زياش فقد قام بالشكوي من آلام فى الركبة ليخرج فى المباراة ذاتها ولكن فى أحداث الشوط الثاني.

جدير بالذكر بأن هذه المواجهة إنتهت بفوز الأسوط الأطلسي في التصفيات الإفريقية.

هذا ومن المقرر بأن يتقابل كلاً من المنتخب التونسي مع نظيره المغربي فى مباراة ودية مساء يوم الثلاثاء القادم, وتأتي هذه المباراة فى إطار استعدادت كلاً من المنتخبين لمنافسات نهائيات الأمم الإفريقية فى الكاميرون المقرر خوضها فى منتصف عام 2019.