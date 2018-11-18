تفاصيل مرض محمود الخطيب بعد بيان الأحمر الأخير

كابتن نيوز – متابعات رياضية مصرية

في إطار المتابعات الإخبارية في الشؤون الرياضية بجمهورية مصر العربية, قام النادي الأهلي المصري بإصدار بيان جديد له أعلن فيه بأن رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر الحالي “محمود الخطيب” سيدخل إلي غرفة العمليات بإستئصال ورم يقوم بالضغط علي الحبل الشوكي فى منطقة الرقبة, وفي خلال هذا المقال سنوضح لكم تفاصيل “مرض محمود الخطيب”.

تفاصيل مرض محمود الخطيب

أذ صرح استاذ مساعد حراجه المخ والأعصاب, الدكتور أحمد صلاح الدين كامل, بأن الورم الذي يظهر فى فقرة العنق يكون عبارة عن مجموعة متنوعة من الأورام الخبيثة أو الحميدة, وهذه الأورام يتم ظهورها أساساً من الأنسجة التى تتواجد فى نفس المنقطة, إذ من الممكن بأن تكون من الأوعية الدموية أو من العظام, أو من الأغشية التى تحيط بالمخ “الأم الجافية”, أو من الأعصاب, أو من داخل نسيج الحبل الشوكي من الخلايا التي تقوم بتبطينه.

هذا وقد أوضح “كامل” بأن الاورام المذكوره اعلاه غالياً ما تكون أوراماً حميدة, إذ أشار إلي أن سبب حدوثها يمكن أن يكون من التشوهات الشريانية الوريدية.

كما أضاف بأن هناك بالفعل أورام خبيثة فى داخل الحبل الشوكي, سواء كانت أساسية أو أورام ثانوية, ويقصد هنا بان المريض من الممكن بان يكون مصاب به بالفعل فى أحد أعضاء جسدة ومن ثم ينتشر هذا الورم إلي النخاع الشوكي للمريض.