تعرف على موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019، المسابقة التي يحمل لقبها فريق مانشستر سيتي؛ متفوقًا على غريمه مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام هوتسبير.

وتُلعب المباراة بعد غد الأربعاء في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويأمل محمد صلاح وباقي زملائه في مواصلة النتائج الطيبة للريدز التي حققها مؤخرًا، وذلك بعد أعتلاء الفريق لصدارة جدول ترتيب البريميرليج، علاوة على صعوده لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نابولي الإيطالي.

ويسعى محمد صلاح من خلال هذه المباراة العودة مجددًا لصدارة هدافي المسابقة، حيث أن الجابوني بير أوباميانج مهاجم أرسنال هو الذي يعتلي القائمة برصيد 12 هدف، ويأتي خلفه محمد صلاح وهاري كين بـ11 هدف ثم رحيم سترلينج.

وتُلعب 9 مباريات يوم الأربعاء لاعطاء الفرصة للأندية والمشجعين لقضاء فترة أعياد الميلاد، على أن تُقام مباراة ساوثهامبتون ووست هام يونايتد يوم الخميس المُقبل.

وضمن ليفربول أن يكون بطل الدوري الإنجليزي في مرحلة الشتاء، حيث أنه يبتعد عن مانشستر سيتي الوصيف بفارق 4 نقاط، أي أن في كل الأحوال سيبقى بطلًا لأن لا يتبقى إلا جولة واحدة في هذا الشهر، إذن فالسيتي لن يتمكن من اللحق بليفربول.

وتأمل جماهير ليفربول على فريق الريدز القوي حاليًا في استعادة أمجاده مرة أخرى في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا الذي لم يفز بهما من سنوات، لذلك تأمل جماهير الريدز في عودة هذه البطولات الكبيرة مرة أخرى إلى خزائن الأنفيلد وذلك بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب، واللاعبين محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وجوردان شاكيري ونابي كيتا وفيرجيل فان دايك وفالنديم.