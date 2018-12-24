تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في العبور لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، اليوم الأحد، وذلك على الرغم من الهزيمة أمام جيما أبا جيفاز الأثيوبي بهدف نظيف؛ مستغلًا فوزه ذهابًا بهدفين دون رد؛ لمروان محسن وناصر ماهر؛ ليحجز مقعده في دور الـ16 بدوري الأبطال.

ويُجري الاتحاد الأفريقي قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ودور الـ32 الثاني بكأس الكونفيدرالية يوم الجمعة المقبلة في القاهرة، ويحضر مسؤولي الفرق المصرية الثلاثة الأهلي والزمالك والإسماعيلي للانتظار ما ستسفسر عنه القرعة.

وسيلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الداخلية يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساءً على ستاد بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري وهي الأخيرة للأهلي في عام 2018 والذي حمل للمارد الأحمر ذكريات سيئة، بعد خسارته للقب دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية أمام الترجي الرياضي التونسي بالهزيمة بأربعة أهداف لثلاثة، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأيضًا ودع الأهلي منافسات البطولة العربية وذلك بعد التعادل مع الوصل الإماراتي بالإسكندرية بهدفين لكل فريق، ثم التعادل بهدف لكل فريق في الإمارات؛ ليتأهل الوصل مستغلًا قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، ويزيد من مرارة الأهلي في عام 2018، وترتب على ذلك الاخفاقات إقالة المدير الفني الفرنسي، باتريس كارتيرون.

وعين الأهلي المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي خلفًا لباتريس كارتيرون، وسيقود مباراته الأولى مع الأحمر أمام الداخلية، وذلك بعد فترة مؤقته قادها محمد يوسف وحقق فيها نجاح مميز يكمن في الصعود بالفريق لمراكز متقدمة بجدول مسابقة الدوري الممتاز بعدما كان يقبع في قاع الترتيب.

جدير بالذكر، أن الأهلي يعمل حاليًا على تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك للمنافسة بقوة على بطولة دوري أبطال أفريقيا.