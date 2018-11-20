بيتزي يقرر إستبعاد لاعبين من تشكيلة “الأخضر” المغادرة إلي الأردن

متابعة لمستجدات أخبار منتخب السعودية لكرة القدم, قرر مدرب المنتخب الأخضر السعودية, الأرجنتيني خوان بيتزي, إستبعاد لاعبين من تشكيلة المنتخب التى من المقرر بأن تسافر إلي الأردن بسبب عدم جاهزيتهم.

إذ قرر إستبعاد كلاً من المدافع سلطان الغنام, وسالم الدوسري, لاعب الوسط, حتي يقوما بإستكمال البرنامج العلاجي المخصص لهم فى أنديتهم.

يذكر بأن الفريق الكروي بالمنتخب السعودي يستعد فى الوقت الراهن للدخول فى مباراة قوية أمام منتخب الأردن في يوم الثلاثاء القادم, وتأتي هذه المواجهة فى ظل إستعدادات الأخضر السعودي للدخول إلي منافسات كأس آسيا 2019 المقامة فى الدولة الإماراتية.