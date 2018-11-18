بالصور النصر يواصل تدريباته اليوم بمشاركة حارسه الاسترالي “براد جونز”

كابتن نيوز – متابعة

في إطار الإستعدادت الخاصة بنادي النصر السعودي بفترة التوقف الجارية, يواصل الفريق تدريباته فى مساء اليوم, الأحد 18-11-2018, بحضور عبد العزيز الجليل نائب رئيس النادي.

إذ خاص النصر تدريباته اليوم بإشراف من المدير الفني المؤقت “كريستوفاو”, بتفضيله اداء التمارين اللياقية المختلفة للاعبي النصر قبيل أن يقوم بالتركيز علي التمارين التكتيكية.

هذا وقد إنضم إلي تدريبات النصر اليوم الحارس الاسترالي “جونز” بعدما شفي من اصابته الأخيره التى كانت فى مباراه الأهلي المنصرمة فى منافسات الدوري.

هذا وأوضح المدير الفني للنصر بأن تدريبات اليوم الكامل سيتم تطبيقها علي الفريق بداءً من الغد علي فترتين (فترة صباحية وفترة مسائية).

جدير بالذكر بأن نادي النصر يستعد ليواجهة الشباب فى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في المباراة التي تأتي ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري.