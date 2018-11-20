القنوات الناقلة لمباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري يوم الاربعاء 12/11/2018 في مباراة الذهاب البطولة العربية 2019

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري تزامناً مع إنطلاق دور الـ 19 من البطولة العربية للأنطية الأبطال بمنافسات “كاس زايد 2019”, الجميع فى إنتظار موعد مشاهدة مباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري عندما يلتقوا سوياً فى المواجهة الهامة والمرتبقة من جميع محبي الساحرة المستديرة العربية فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 21-11-2018, نقدم لكم خدمة معرفة أسماء القنوات الناقلة لمباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري مباشر علي الهواء, إذ سيتم نقل مجريات هذا اللقاء المرتقب علي القنوات المجانية المفتوحة, كما ستجدون عبر هذا المقال موعد مواجهة المريخ ضد اتحاد العاصمة بتوقيت كلا من السعودية ومصر والكويت والسودان.

وفي إطار إستعداد المريخ لهذه المواجهة القوية المرتقبة مع اتحاد العاصمة الجزائري يواصل لاعبي المريخ تدريباتهم القوية علي أرضية استاد القلعة الحمراء فى أم درمان بمدينة “الخرطوم” العاصمة السعودية.

وفي الجهة المقابلة نجد بأن بعثة لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري وصلت بالفعل إلي الأراضي السودانية وقامت بأداء كافة التدريبات الخاصة بها هناك, بالإضافة إلي استعدادها بالتمرينات علي أرضية استاد ملعب نادي المريخ, جدير بالذكر بأن ملعب نادي المريخ هو الذي سيتم علي أرضه خوض مجريات هذا اللقاء بمشاهدة كبيرة من الجماهير السودانية.

جدير بالإشارة أيضاً إلي أن فريق المريخ كان المعسكر التدريبي الخاص به خارجي, إذ خاضه فى مدينة دبي بعد مباراة القمة السودانية الأخيرة أمام نادي الهلال السعودي والتى تم إقامتها فى العاصمة الإماراتية “أبو ظبي”.

موعد مواجهة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري فى مباراة الذهاب

تجدر الإشارة إلي أن فريق المريخ السوداني استطاع أن يصل إلي دور الـ 16 من البطولة العربية بعدما استطاع الفوز علي نادي الجيش السوري فى مباراة الذهاب التى تم إقامتها فى الدولة اللبنانية بثلاثية أهداف مقابل هدف وحيد للأخير, وحقق التعدل معه فى العاصمة السودانية “الخرطوم” بهدف لكلاً منهم.

وفي الجهة المقابلة استطاع نادي اتحاد العاصمة الجزائري أن يحق الفوز القوي علي فريق القوة الجوية العراقي فى مباراتي الذهاب والعودة بثلاثية أهداف نظيفة ومن ثم هدف نظيف, وفيما يخص موعد مباراة المريخ اليوم أمام بطل الجزائر في البطولة العربية سيتم خوض المباراة في الأوقات أدناه.

الساعة 19:30 بتوقيت السودان

الساعة 20:30 بتوقيت السعودية وقطر والكويت

الساعة 19:30 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري اليوم الاربعاء فى مباراة ذهاب البطولة العربية 2018

وفيما يخص من يسأل عن قنوات تذيع مباراة المريخ واتحاد العاصمة مباشرة علي الهواء فمن المقرر بأن تقوم قناة أبو ظبي الرياضية الأولي بإذاعة المباراة مباشرة, إذ هي القناة الناقلة لجميع مباريات البطولة العربية كأس زايد بشكل حصري ومباشر.