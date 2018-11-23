الفتح يسحق أحد في الدوري السعودي برباعية أهداف نظيفة

كابتن نيوز – متابعة

نجح لاعبي نادي الفتح السعودي بتحقيق نتيجة الفوز علي أحد برباعية أهداف نظيفة, في المباراة التى تم لعبها علي أرضية استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي, والتى جاءت ضمن منافسات الجولة “العاشرة” من الدوري السعودي “الأمير محمد بن سلمان 2018-2019”.

والأهداف الأربعة التى أحرزها النصر فى شباك أحد كل هدف منهم سجله لاعب فتحاوي إذ قام كلاً من اللاعبين (إبراهيم الشنيحي, وخليلي بانجورا, وجواو بيدرو, وعبد القادر الوسلاتي) بتسجيل الأهداف فى الدقائق (79 و 64 و 26 و 24).

وبهذا النصر استطاع فريق الفتح السعودي أن يتواجد فى المركز السابع من الدوري بعدما زاد النقاط التى في جعبته إلي 13, وعلي الجهة المقابلة تجمد أحد في المركز الـ 15 برصيده الذي يحتوي علي ست نقاط فقط.