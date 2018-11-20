“العثماني” يرحب بمبادرة إسبانية لإستضافة “كأس العالم 2030”

تزامناً مع القرارات التى سيتم بناءاً عليها إستضافة مونديال عام 2030 في بلد محددة, نتابعكم اليوم بآخر المستجدات عبر “كابتن نيوز” إذ قام بيدرو سانشيز, رئيس حكومة إسبانيا, اليوم الإثنين, الموافق 19-11-2018 بمقابلة سعد الدين العثماني, رئيس الحكومة المغربية, وعرض عليه إمكانية تقديم ملفاً مشتركاً بين البلدين مع البرتغال من أجل إستضافة المونديال سنة 2030 ميلادياً.

ياتي هذا فى ظل الزيارة الأولي لرئيس الحكومة الإسبانية للدولة المغربية, وتحديداً الرباط, في الإجتماع الذي تم عقده مع “العثماني”, ومن المرتقب بأن يلتقي فى نفس الزيارة مع الملك محمد السادس, العاهل المغربي.

وفي خلال هذا الإجتماع لم يقوم سانشيز بذكر أي حديث عن المقترح المذكور أعلاه في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مع رئيس الوزراء المغربي, ولكن قامت بعض المصادر الإسبانية الإخبارية بالذكر بانه قام بتقديم العرض المذكور.

ووفقاً للمصادر الإسبانية, فقد رحب رئيس الوزراء المغربي, سعد الين العثماني بهذه المبادرة.