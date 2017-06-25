منتخبي المكسيك والبرتغال يتأهلان الى نصف نهائي كأس القارات 2017

في الاخبار المتابعه لتصفيات ربع نهائي كأس القارات للعام 2017 , تابعنا كيف تمكن منتخبي المكسيك والبرتغال من بلوغ المراحل الصعبه فيها وبلوغ المراحل الاصعب المصبله , بعد تاهلهما الى نصف نهائي المونديال , حيث بلغ منتخب المكسيك نصف نهائي كأس القارات 2017 بعد تحقيقه الفوز في مساء يوم السبت بتاريخ 24 يونيو 2017 .

وذلك امام منتخب روسيا ” مضيفه ” في المباراه الشرسه التي جمعت بينهما وانتهت بفوز المكسيك بنتيجه هدفان لهدف , حيث اقيمت المواجهه في مدينة قازان، في الجولة الثالثة ” الأخيرة ” ضمن تصفيات المجموعة الأولى للبطولة .

وفي مباراة المكسيك وروسيا , كان التقدم اولا لصالح منتخب روسيا حيث سجلت الهدف الاول بتوقيع لاعبها الكسندر صاميدوف في الدقيقة (25) , الا ان هدف المكسيك التالي ضييق النتيجه على روسيا وتحقق من خلاله تعادل المكسيك في الدقيقة (30) والتي سجلت بتوقيع اللاعب لنستور أرواخو.

واما في الشوط الثاني، فقد تم حسم النتيجه من قبل لاعبو منتخب المكسيك وذلك بتحقيق الهدف الثاني الذي سجله اللاعب هيرفينغ لوثانو في الدقيقه (52) , وقد تم قبل أن يكمل المنتخب الروسي المباراة بعشرة لاعبين , كانت بسبب طرد لاعبه يوري جيركوف لنيله البطاقة الصفراء الثانية خلال المباراه .

ومن جهه اخرى فقد بلغ منتخب البرتغال الدور نصف النهائي ايضا من بطولة كأس القارات 2017 المقامة في روسيا , وذلك بعد تحقيقها الفوز امام منتخب نيوزيلندا بنتيجه رباعية نظيفه في المواجهه التي تمت مساء يوم السبت بتاريخ 24 يونيو سان بطرسبورغ خلال منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وكان قد تم تسجيل أهداف البرتغال نجمها كريستيانو رونالدو في الدقيقه (33) وكان هدف من ركلة جزاء , واما الهدف الثاني فقد كان بقدم اللاعب برناردو سيفا في الدقيقه (38)، والهدف الثالث بتوقيع اللاعب أندري سيلفا في الدقيقه (79)، واما الهدف الرابع فقد حققه اللاعب ناني في الوقت بدل الضايع , عند الدقيقه (90+1).

وبهذه النتائج فقد تصدرت البرتغال الترتيب وذلك برصيد سبعة نقاط , تصدر بها البرتغال بفارق الأهداف عن المكسيك.