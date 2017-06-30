متى توقيت موعد مباراة تشيلي ضد المانيا في نهائي كأس القارات 2017

ضمن ابرز الاستعدادات التي تسبق مواجهة نهائي كأس القارات 2017 , فان الترقب والانظار متوجهة الى روسيا لمشاهدة مباراة القمه بين تشيلي والمانيا في نهائي البطولة , ومن المقرر ان يتم هذا اللقاء الحاسم في البطولة مساء يوم الاحد 2/7/2017 عند الساعه التاسعه مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية , وقد ورد في الاخبار التي تسبق مباراة تشيلي والمانيا فقد تم التصريح من قبل حارس المرمى الألماني “حارس مرمى المانشافت مارك تير شتيجن ”

وذلك بحديثه حول المتأهل مساء اليوم الخميس لنهائي كأس القارات، فقد قال بان فريقه كثيرا ماعانى أمام منتخب المكسيك الشرس , وبالرغم من تحقيق نتيجة الفوز اربعه اهداف مقابل هدف في نصف النهائي والتاهل للمباراه النهائية بمونديال كاس القارات الا ان المواجهه كانت في قمة الصعوبه .

كما وقد أضاف شتيجن ضمن اهم تصريحاتة التي نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلا :

“فريقنا عاى كثيرا بعد أول هدفين،كان الاول في الدقيقه ” 15 ” وهو الهدف الذي ساعدنا كثيرًا، بيد انه بعدها عانينا أمام خصمنا المكسيك , وذلك حينما حاول الاستحواذ على الكرة في اغلب الوقت , ولولا مهارة لاعبينا لكان من الممكن ان يحقق الفوز علينا بسبب كثرة الفرص له “.

واردف في تصريحاته ايضا وقبل اقتراب موعد مباراة تشيلي والمانيا بقول :

“لقد لعبنا خلال مجريات الشوط الثاني امام المكسيك بشكل أفضل بكثير من الشوط الأول، حيث اننا كنا أكثر استحواذًا على الكرة والهدوء والتركيز كان كبيرا من جانبنا , وهو الامر الذي نتج منه اللعب بشكل جيد واخيرا تمكنا من الفوز في المباراة ووصلنا للنهائي”.

ومن جانبه فقد قام حارس مرمى منتخب تشيلي “شتيجن” بتوجيه انتباه رفاقه الى مدى صعوبة مواجهة الخصم ألمانيا في النهائي الذي سيقام يوم الأحد المقبل , واهمية الفوز بكأس القارات هذا الموسم والتمسك بهذه الفرصه .

توقيت موعد مباراة تشيلي والمانيا

البطولة : كأس القارات 2017 المباراة النهائية

التوقيت : مساء يوم الاحد بتاريخ 8 شوال 1438 هـ – 2 يوليو 2017 مـ

عند الساعه السادسة مساء بتوقيت جرينتش GMT

عند الساعه التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة

عند الساعه الثامنه مساء بتوقيت القاهره

الموقع ” ارضية استاد Stadion Krestovskyi

المحطة الناقلة : بي ان سبورت القطرية بث مباشر حصري