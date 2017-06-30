اليوم.. تنطلق إستعدادات النصر في تركيا.. والإعلان عن مواعيد مباريات الوديات غدًا

فمن المقرر بأن تنطلق صباح اليوم الجمعة الموافق ٣٠ يونيو ٢٠١٧ أول تدريبات نادي النصر السعودي فى معسكره الإعدادي فى الدولة التركية, وذلك بعد أن وصلت البعثة فى يوم الأمس إلي مقر المعسكر الذي سوف يستمر إلي التاسع عشر من يوليو القادم بأمر الله وهو موعد المغادرة إلي مدينة الإسكنطرية للدخول فى منافسات البطولة العربية.

وقد تواجد فى ضمن قائمة الفريق فى معسكر الفريق, أحمد الفريدي, وذلك بعد الأنباء التى تحدثت عن إبعاده بسبب رفضه سحب الشكوي التى قام بالتقدم بها للجنة فض المنازعات والتى قد طالب من خلالها بمستحقاته السابقة والتى تبلغ ٨ ملايين ريال سعودي, وعلي نفس السياق فقد التحق الحارس عبد الله العنزي بالبعثة علي الرغم من تأكيدات إبعاده عن المعسكر بيد بأن ظروف الحارس حسين شيعان والتى منعته من الإنضمام للمعسكر جعلت إدارة النادي تبلغ العنزي بأن يقوم بالإنضمام إلي معسكر الفريق.

وينتظر بأن يقوم بالإلتحاق بالبعثة الإثنين ما بعد المقبل الرباعي محمد السهلاوي ويحيى الشهري وعمر هوساوي ووليد عبدالله بعد إنتهاء الإجازة المخصصة لهم والتى قامت إدارة المنتخب السعودي الأول بمنحها لهم.

ومن المقرر بأن تقوم إدارة النادي يوم الغد السبت بالإعلان عن مواجهات الفريق التحضيرية فى خلال المسعكر بعد أن قام المدرب البرازيلي جوميز بطلب خوض أربع مواجهات ودية, على أن يقوم بخوض مواجهة خامسة مع أحد الفرق المصرية بعد ان يصل إلي محافظة الإسكندرية.

من جانب آخر, فقد قامت مصادر مقربة من النادي النصراوي, بالكشف عن أن حسين عبد الغني قج حصل على شيكات آجلة بمجموع مبلغ قيمته ١١ ميلون ريال سعودي وهي مجموع المتأخرات التى يطالب بها النصر إلي جانب رواتبه التى سوف يتم صرفخا مع اللاعبين قبل فترة التسجيل الصيفية وذلك نقلا عن صحيفة اليوم السعودية.