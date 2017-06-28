السومة يخبر جماهير أهلي جدة خبراً سعيداً

قام اللاعب السوري, عمر السومة, مهاجم النادي الاهلي السعودي, بالإعلان عن نبأ سعيد لجماهير الفريق الأهلاوي, بأنه سوف يقوم بالدخول مع زملائه فى فترة الإعداد الميدانية فور بدايتها, وذلك فى إطار التحضير للموسم القادم.

ومن الجدير ذكره بان السومة كان قد عاني من الإصابة فى خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم السابق, والتى تسببت فى إبعاده عن القيام بالمشاركة كأساسياً فى نهائي كأس الملك, وكذلك دور الـ ١٦ من بطولة دوري أبطال آسيا.

هذا وقد قام مهاجم الأهلي السعودي, بالتأكيد بانه وصل إلي مرحلة متقدمه من الإستشفاء, حيث قام بالنشر من خلال خسابه على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صور له من المركز الذي يتولي تأهيله.

حيث كتب السومة على الصفحة الشخصية الخاصة به: “بفضل الله وحمده، تم الانتهاء من مرحلة متقدّمة من العلاج والتأهيل، وكل الشكر للدكتور عبد المجيد البناي مدير المركز الطبي بالاتحاد الكويتي، وأخصائي العلاج الطبيعي ألكسندر زدراكوفيتش، وعلي تركي الفندي لما بذلوه من جهد وعلاج”.

وأضاف “سأدخل مع الفريق مع بداية التدريبات إن شاء الله”.