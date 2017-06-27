البدري يصدر فرماناً بفتح أبواب الرحيل لـ 9 لاعبين عن الأهلي دفعة واحدة

قام المدير الفني للنادي الأهلي المصري, حسام البدري, بفتح أبواب الرحيل لعدد من لاعبي الفريق على سبيل الإعارة وذلك لعدم إمكانية قيامهم بالمشاركة بشكل أساسي مع الفريق الاحمر فى الموسم الجديد.

فنجد بان قائمة حسام البدري للراحلين ضمت كلاً من مسعد عوض وحسين السيد وباسم على وأحمد حمدي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان وعمرو بركات وجون أنطوي ومحمد حمدي زكي والثنائي الأخير معار إلى المقاصة وإنبي.

هذا وقد قام حسام البدري بطلب ضم لاعب المقاصة هشام محمد من المقاصة بجانبة اعادة أحمد أحمد الشيخ من مصر المقاصة والقيام بالتعاقد مع أيمن أشرف ظهير سموحة.