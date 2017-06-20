اخبار الهلال اليوم.. الهلال يتوصل لاتفاق ضم خربين مقابل أكثر من 7 مليون دولار بعقد يمتد لاربعة اعوام

في اهم اخبار كرة القدم السعوديه , فقد وردت تصريحات نادي الظفرة قبل ساعات من مساء يوم الاثنين 24 رمضان الجاري , باقتراب بيع عقد اللاعب عمر خريبين , حيث يسعى اللاعب الان لكسر عقده مع النادي مقابل دفع الشرط الجزائي والانتقال رسميا الى نادي الهلال السعودي .

فقد تم الاعلان من قبل نادي الظفرة الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل والتغريدات (تويتر) بأن اللاعب السوري عمر خربين قام بابداء رغبته بالانتقال اخيرا الى نادي الهلال , وبانه يسعى لكسر عقده مع النادي وذلك , وذلك في حال قام بدفع الشرط الجزائي للنادي الاماراتي بغية الانتقال .

وفي وقت سابق من مساء يوم الاحد الماضي فقد تم التاكيد من قبل إدارة الظفرة أن الموضوع قيد الدراسة لدى شركة كرة القدم الخاصه بالنادي .

الا ان المهاجم السوري ” عمر خريبين ” قد قام بالتلميح الى انه يرغب بالفعل بترك نادي الظفرة والانتقال الى الزعيم , وانتشرت الاخبار الخاصه بذلك على مواقع التواصل الاجتماعي , في مساء اليوم الاثنين , وبان اللاعب في طور الانتقال والانضمام الى نادي الهلال , وبان ادارة نادي الظفره تعمل حاليا ب انهاء إجراءات التوقيع مع نادي الهلال , والتي من المقرر ان تتضمن في عقد الشراء , ان يمتد عقد اللاعب مع الهلال لمدة أربعة أعوام .

وهو الامر الذي اراح جمهور الزعيم , حينما شاهدوا ردة فعل خريبين , بعد وضعه اربعه قلوب عبر حسابه في “سناب شات” قبل قليل , وقلوب ترمز الى حبه للهلال حيث كان يميزها اللون الازرق ” لون شعار نادي الهلال ”

ومن جهه اخرى فقد كانت إدارة الهلال قد قررت دفع الشرط الجزائي المتبوع بعقد المهاجم النجم عمر خريبين للنادي الإماراتي , فقد تقررت ان تكون قيمته تبلغ سبعة ملايين دولار.

ومن الجدير ذكره ان اللاعب خريبين سوف يتقاضى مع الهلال راتبا سنويا يصل إلى خمسة ملايين ريال اي بنحو 1.35 مليون دولار , كما نصت عليه شروط العقد بين اللاعب والنادي الازرق .

وفي اخبار سابقه عن رغبة انتقال خريبين للهلال , فقد كان المهاجم السوري قد بيّن تمسكه بالاستمرار مع الهلال , وذلك مابدا واضحا في الفتره التي جاءت في توقيت نهاية إعارته لصفوف الزعيم في نهاية الموسم الماضي .

فمن الجدير بالاشاره ان خريبين قد قدم موسما رائعا مع الهلال , وكان اداؤه خلالها احترافيا ومميزا للغاية في مختلف البطولات , وهو الامر الذي جعل من جماهير الهلال تطالب ببقاءه واستمراره مع النادي , وان يشارك لمواسم اخرى جديده مع الازرق , ويستمر في حسم الالقاب المحلية والاسيويه .

ومن ابرز نقاط تميز خريبين مع الهلال , هو قدرته على اثبات احترافيته وتسجيله 14 هدفا في كافة البطولات التي لعبها مع النادي لفتره قياسيه لاتتخطى الـ 6 اشهر .