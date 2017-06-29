اخر اخبار الدوري السعودي اليوم 29-6-2017 : انضمام الحضري الى نادي التعاون رسمياً

ورد قبل ساعات من مساء يوم الاربعاء 28 يونيو 2017 , الاعلان الرسمي لانتقال حارس مرمى المنتخب المصري الاول لكرة القدم , ونجم نادي وادي دجله ” الكابتن عصام الحضري ” الى الملاعب السعوديه , بعد ابرام صفقة الانتقال وضمه لنادي التعاون السعودي لموسم واحد فقط , وقد تناقلت ابرز مواقع الاخبار الرياضيه هذا الحدث كونها المره الاولى التي يجرب فيها الحضري الانضمام الى الاحتراف السعودي لكرة القدم .

مستجدات اخبار الدوري السعودي : انضمام الحضري الى نادي التعاون رسمياً

وعليها فقد تقدمت ادارة نادي التعاون بالاعلان الرسمي بتاريخ يوم الأربعاء عن انهاء تعاقده مع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر وفريق وادي دجلة , والاتفاق على هذا الامر لمدة محدوده, لمدة موسم واحد فقد 2017 – 2018 .

فيما جاء التعاقد مع الحضري، بعد اتمام قرار اتحاد الكرة السعودي بالعمل على فتح باب التعاقد مع الحراس الأجانب وزياده عدد اللاعبين الاجانب في كل فريق الى ستة بدل اربعه .

كما ولقد قام روساء ولاعبو نادي وادي دجلة المصري بعقد مؤتمرا صحفيا , تم من خلاله الاعلان بشكل رسمي , عن رحيل حارس الفريق ونجم المنتخب المصري ” عصام الحضري ” إلى الفريق السعودي لمدة موسم واحد،بغية خوض التجربه الاولى والفريده له , باللعب خارج المضمار المحلي , كما ويعتبر بذلك هو اول حارس دولي في كرة القدم المصرية , محترف مخضرم ينتقل الى خارجه الاحتراف المحلي .

ومن الجدير بالاشاره , ان اللاعب والحارس الحضري يبلغ من العمر 44 عاما، ولقد سبق له خوض العديد من التجارب في مباريات منتخب مصر , والتي تاهل فيها المنتخب المحلي الى نهائيات امم افريقيا , كما وقد شارك مع الأهلي والزمالك , وارتدى قميص سيون السويسري وايضا نادي المريخ السوداني قبل اعوام .