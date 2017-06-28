الاتحاد جدة.. يعلن عن موافقة نادي الزمالك لعودة محمود كهربا لنادي الاتحاد

تقدمت الاخبار الرياضيه قبل قليل , بنشر خبر عودة لاعب ونجم نادي الزمالك ” محمود كهربا ” الى نادي العميد بعد اتمام مفاوضات الطرفان , وعقد صفقة استعارة اللاعب لموسم كامل جديد , حيث تقدمت ادارة نادي الزمالك في هذا الشان , بالاعلان عن قبول عرض نادي الاتحاد السعودي للمبلغ المالي الخاص باستعارة اللاعب كهربا , والعمل على تجديد إعارة الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الزمالك المصري , لموسم كامل إضافي وحتى الان لم يتم الكشف عن تفاصيل الخبر .

وفي هذا الصدد فقد سبق وتقدم مجلس إدارة الاتحاد بالامتنان والتقدير الىى مسؤولي نادي الزمالك، والى رئيس النادي – مرتضى منصور – وذلك بسبب ماشعرت به من على اجواء ايجابية قد سادت المفاوضات بين الجانبيين .

ومن جانبه فقد أثنى رئيس نادي الزمالك منصور على مجهودات عبدالله شرف الدين , وذلك لتمثيله نادي الاتحاد جدة في عمليات التفاوض مع النادي الأبيض .

فيما ورد عن اخبار عودة كهربا الى الاتحاد جدة , تقدم أنمار الحائلي بامنياته بـ التوفيق للاعب النجم محمود كهربا وهو البالغ من العمر 23 عاماً، بمواصلة ظهوره بافضل المستويات والمساهمة مع زملائه في تحقيق النتائج الإيجابية خلال منافسات الموسم الجديد 2017 – 2018 .

وقبل قليل قام مصدر تابع لـ نادي الزمالك , بنقل الاخبار عن الجلسة التي ستعقد مساء اليوم الأربعاء لحسم إعارة كهربا إلى الاتحاد ضمن فترة الانتقالات الصيفية الجديده , بالرغم من رفض مسئولي الأخير دفع مبلغ 2.5 مليون دولار .

ومن الجدير بالاشاره ان اللاعب محمود كهربا من فريق نادي الزمالك المصري كان يلعب خلال الموسم الماضي ضمن صفوف الاتحاد على سبيل الإعارة , وتمكن بحرفيته ونجوميته ان يقود فريقه نحو التتويج بلقب كأس ولي العهد الموسم الماضي , وذلك بعد توقيع هدف البطولة في شباك النصر في المباراة النهائية.

كما ولقد قام كهربا المشاركة في 20 مباراة بالموسم الأخير من الدوري السعودي للمحترفين – دوري جميل السعودي – وقد سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 3 اهداف محققه ، ويعتبر انه قائد فريق “النمور” في الموسم المنصرم الى مركز الرابع في لائحة ترتيب دوري جميل .