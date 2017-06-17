أخبار سارة للنادي الأهلي المصري قبل مواجهة الوداد المغربى بأبطال أفريقيا

ففى إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الاخبار الرياضة, ننشر لكم اليوم جديد ما ورد عن اخبار القلعة الحمراء , النادي الاهلي المصري, حيث يتغيب لاعب ومهاجم الوداد المغربي الليبيري ويليام جيبور عن مباراة فريقه المقرره أمام الاهلي المصري والتى تأتي فى ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك حسب ما قامت صفحة جماهير نادي الوداد البيضاوي المغربي بالذكر اليوم , الجمعة.

حيث قامت الصفحة الخاصة بالمنتخب المغربي على موقع التواصل الإجتماعي, بالذكر بان تغيب اللاعب سيكون بسبب وفاة والتده وأن سيقوم بحضور مراسم دفنها فى مسقط رأسه.