الاستعلام عن اسماء المرشحين و المرشحات علي نتائج وظائف وزارة العدل 1440 .. المرتبة السادسة (رجال) والمرتبة الثامنة (نساء)

كابتن نيوز – متابعة

خرجت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية وأعلنت عن اسماء المرشحين لوظائف المرتبة السادسة بالوزارة, والاسماء التي الاعلان عنها لكلاً من الوظائف الآتية (فني دعم مساعد ,كاتب ضبط, محاسب مساعد, باحث شرعي مساعد, باحث قانوني مساعد) . تحديث جديد 16-11-2018

تزامناً مع انتظار نتائج الوظائف النسائية 1440 في وزارة العدل, خرجت الوزارة قبل قليل بتصريح جديد لها افادت خلاله عن اعلان أسماء المرشحات للوظائف النسائية في وزارة العدل بالمرتبه الـ (٨) للعام الهجري الجاري 1440.

والاسماء التي الاعلان عنها ضمن المسابقة الوظيفية النسائية لكلاً من الوظائف الآتية (مطورة برامج أولي، باحثة إجتماعيه، مساعدة إدارية، باحثة شرعية، مساعدة إدارية، باحثة قانونية) .

كما افادت الوزارة خلال هذا التصريح عن ضرورة دخول المرشحات البالغ عددهم (22) إلي بوابة وزارة العدل الإلكترونية للإستعلام عن نتائج الترشيح وإمكانيه القيام بطباعة بطاقة الترشيح التي يجب إرفاقها معهم أثناء مراجعتهم لفروع الوزارة بالمنطقة اللاتي تقدمن لها بالتقديم علي طلب الوظيفية.

وفيما يخص مواعيد المراجعه فقد حددتها الوزارة ابتداءً من اليوم الاربعاء الموافق 6-3-1440 هجرياً، وشددت الوزارة بأن عدم حضور المرشحات للمراجعه سيتم اعتباره عدولاً عن شغل الوظائف .

رابط الاستعلام عن اسماء المرشحين والمرشحات علي وظائف وزارة العدل 1440

هذا وقد وفرت “وزارة العدل” رابط استعلام المرشحات للوظائف النسائيه في وزارة العدل 1440 علي المرتبه الثامنة المعلن عنها اليوم بالولوج الي هذا الرابط .

رابط استعلام المرشحين في وظائف وزارة العدل 1440 علي المرتبه السادسة المعلن عنها اليوم بالولوج الي هذا الرابط .