رابط التقديم علي وظائف كلية الملك عبد العزيز الحربية 1440

خرجت الكلية السعودية”كلية الملك عبد العزيز الحربية” فى تصريح جديد لها مساء أمس الأحد, الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري من العام الميلادي 2018, معلنة عن فتخها التقديم علي وظائف كلية الملك عبد العزيز الحربية 1440 للرجال, شريطة أن يكونوا ذو جنسية سعودية فقط, موضحة بأن التعيين فى الوظائف المدنية الشاغرة بكلية الملك عبد العزيز الحربية 1440 ستكون من خلال المسابقة الوظيفية.

موعد التقديم علي الوظائف الشاغرة فى كلية الملك عبد العزيز الحربية 1440

هذا وقد حدد الكلية مواعيد التقديم علي وظائفها المعلنة بأن تبدأ من اليوم الأحد الموافق 10 ربيع الأول 1440 هجرياً, الموافق 18-11-2018 ميلادياً, وتستمر عمليات التقديم علي وظائفها حتي إنتهاء دوام الربوع المقبل الموافق 13 ربيع الأول 1440 هجريا, الموافق 21-11-2018 ميلادياً.

الشروط اللازمة لـ “التقديم علي وظائف كلية الملك عبد العزيز الحربية 1440”

1-ألا يكون تم الحكم عليه قبيل ذلك بأي حدود شرعية أو قصاص أو بالسجن مدة تزيد عن العام .

2-أن يكون المتقدم حاصل علي المؤهل العلمي المطلوب والشروط المطلوبة للوظيفة الراغب التقدم إليها.

3-أن يكون ذو سيرة وسلوك حسن.

وعلي من تتوافر فيه الشروط أن يقوم بإرسال إيميل مرفق به كافة المستندات اللازمة:

(السيرة الذاتية, الهوية الوطنية, المؤهل العلمي, بيان خدنمات مصدق للوظائف التى من شروطها ذلك).

وإرسالها علي هذا الإيميل الإلكتروني الموضح أدناه:

b.omeria@kama.edu.sa