رابط التسجيل في معهد التدريب لشغل وظائف رئاسة أمن الدولة 1439 هجريا.. وشروط التقدم

صرحت رئاسة أمن الدولة من خلال الإدارة العامة للشؤون الفنية عن أنه تم فتح باب القبول والتسجيل للدراسة للعام 1439\1440ه في معهد التدريب للحصول علي دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات العام، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية).

حيث أعلنت رئاسة أمن الدولة انه سيتم قبول الطلبات بدء من صباح يوم الأحد الموافق 16\11\1439ه في تمام الساعة 10 صباحا، ويستمر التقديم إلى الساعة 10 من صباح يوم الخميس الموافق 20\11\1439ه، علي أن يتم التقديم والتسجيل عبر بوابة أبشر للتوظيف.

كما حددت رئاسة أمن الدولة عدد من الشروط التي يجب توافرها فى المتقدمين للدراسة في معهد التدريب للعام 1439 هجريا.

شروط القبول والتسجيل في معهد التدريب 1439

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية)، ويشترط ألا يقل المعدل التراكمي للمؤهل عن 85%.

3- يجب إلا يتجاوز سن المتقدم عن 20 عاما.

4- يشترط أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1439ه.

5- يشترط أن يتم تجاوز اختبار القدرات العامة نسبة 70%، وألا تقل درجة اجتياز الاختبار التحصيلي عن 60%.

6- يشترط أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، وكذلك اجتياز اختبار الفحص الطبي.

7- يشترط أن يكون المتقدم غير مسجل ضمن أي مؤسسة تعليمية، كما يجب أن يتم التفرغ التام للدراسة.

8- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.

فيما أوضحت رئاسة أمن الدولة أن مدرة الدراسة هي عامان، وبعد اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح يتم الحصول علي شهادة دبلـوم الدراسـات الفنية ونظم الاتصالات، كما يتم منح الطالب مكافئة شهرية قدرها 1000 ريال سعودي، بالإضافة إلى توفير سكن للمغتربين والقادمين من خارج الرياض، مع توفير العلاج الطبي الشامل في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

كما شددت الإدارة العامة لشؤون التدريب في رئاسة أمن الدولة انه يجب علي المتقدمين بضرورة التحقق من المعلومات المقدمة عند تعبئة طلب الالتحاق، مؤكدة أنه سيتم استعباد الطلبات المحتوية علي بينات غير صحيحة.

فيما أوضحت أيضا أن حصول المتقدم على رقم الطلب، لا يعني القبول النهائي، ويمكنكم متابعينا الراغبين في التقديم والتسجيل للالتحاق بمعهد التدريب برئاسة أمن الدولة الدخول إلي رابط بوابة وزارة الداخلية “أبشر للتوظيف” من خلال هذا الرابط.