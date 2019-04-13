رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1440 .. تقديم وظائف نظام البنود 1440 عبر بوابة القبول والتسجيل الإلكتروني

كابتن نيوز – متابعة

في إطار المتابعات المستمرة لآخر الأخبار المتعلقة بـ “وظائف وزارة الحرس الوطني 1440” في السعودية، خرجت الوزارة ببيان جديد لها مؤخراً، أفادت فيه عن طرحها عدداً من وظائف الحرس الوطني علي نظام البنود 1440 هجرياً.

كما أوضحت الوزارة أن هذه الوظائف يمكن التقدم عليها لأصحاب الجنسية السعودية فقط حاملي الشهادات العلمية الثانوية و الدبلوم والبكالوريوس.

موعد فتح التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني نظام البنود 1440

وأوضحت “الحرس الوطني” أيضاً موعد فتح موقعها الإلكتروني الرسمي لإستقبال طلبات التقديم لكاف الراغبين إبتداءً من يوم الغد الأحد 9/8/1440 هجرياً، الموافق 14 ابريل 2019 ميلادياً، علي أن يتم غلق باب التقديم في الخميس الموافق 18 ابريل 2019 ميلادياً.

رابط التقديم علي وظائف الحرس الوطني نظام البنود 1440

وكما عودناكم زوارنا الكرام بجلب كافة الأخبار والروابط المباشرة للوظائف الجديدة في السعودية، نقدم لكم رابط التقديم علي وظائف الحرس الوطني عبر التقديم إلكترونياً بالولوج إلي هذا بوابة القبول والتسجيل الإلكتروني 1440. (تحديث جديد 13 ابريل 2019) .

في إطارالمتابعات الإخبارية بالمملكة العربية السعودية وخاصة وظائف الحرس الوطني 1440 علي بند الأجور بالعاصمة السعودية الرياض ومدينة جدة والمدينة المنورة, ننشر لكم كافة التفاصيل عبر هذا الخبر, إذ قامت وزارة الحرص الوطني بالإعلان مؤخراً عن وجود عدداً من الوظائف الشاغرة فى الحرس الوطني 1440 هجرياً, والوظائف المعلنة علي بند المستخدمين والأجور, محددة بأن يتم فتح رابط تقديم الحرس الوطني 1440 أمام الراغبين إبتداء من الأحد, 10 ربيع الأول 1440 هجريا.

مواعيد فتح رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1440

كما حددت “الحرس الوطني” موعد إستقبال طلبات التقديم علي وظائف وزارة الحرس الوطني 1440 بنظام البنود بأن يكون إعتباراً من اليوم الأحد 10-3-1440 هجرياً, الموافق 18-11-2018, وتستمر عمليات التقدم علي الوظائف إلي يوم الخميس المقبل 14-3-1440 هجرياً, الموافق 22-11-2018.

شروط التقديم علي الوظائف الشاغرة في وزارة الحرس الوطني 1440

1- علي المتقدم بأن تكون جنسيته سعودية من حيث المنشأ والأصل.

2- يجب أن يكون عمر المتقدم وقت تقديم طلب التسجيل فى الوظيفة 18 عاما ولا يقل عن هذا وألا يكثر عمره عن 40 عاماً.

3- علي المتقدمين التمكن من إجتياز جميع الإختبارات الشخصية التى ستتم لهم.

4- علي المتقدمين إجتياز الكشوفات الطبية المعروضين عليها.

5- يجب إرتداء الملابس المناسبة للوظيفة.

6- علي المتقدمين أن يكونوا ذو سيرة وسلوك حسن ولم يتم الحكم فى حقهم قبل ذلك أي أحكام فى أي قضايا تخص الشرف أو الأمانة.

7- علي المتقدمين ألا يكونوا قد سبق لهم التوظف في أحد الهيئات الحكومية السعودية أو تقاعد منها.

8- يجب أن يكون المتقدم يمارس فعلياً الوظيفة المتقدم إليها.

9-يجب ان يكون هناك خبرات سابقة علي أن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من جهات العمل السابق العمل بها.

10- يجب إدخال المسمي الوظيفي فى أثناء تقديم طلب التوظيف, وإلا سيتم إستبعاده تماماً.

وظائف الحرس الوطني 1440

رابط التقديم علي وظائف الحرس الوطني 1440

توفر صحيفة “كابتن نيوز” رابط التقديم علي وظائف الحرس الوطني 1440 المعلنة اليوم عبر بوابة التوظيف من خلال الولوج إلي هذا الرابط.