رابط التقديم علي وظائف وزارة الحرس الوطني 1440 بنظام البنود عبر موقع بوابة التوظيف الرسمي

كابتن نيوز – متابعة

في إطار المتابعات الإخبارية للوظائف السعودية الجديدة الشاغرة 1440/2018, صرحت “وزارة الحرس الوطني” عن فتحها باب التقديم والتسجيل فى وظائف الحرس الوطني 1440 بنظام البنود.

مواعيد التقديم علي وظائف الحرس الوطني 1440

كما حددت “الحرس الوطني” موعد إستقبال طلبات التقديم علي وظائف وزارة الحرس الوطني 1440 بنظام البنود بأن يكون إعتباراً من اليوم الأحد 10-3-1440 هجرياً, الموافق 18-11-2018, وتستمر عمليات التقدم علي الوظائف إلي يوم الخميس المقبل 14-3-1440 هجرياً, الموافق 22-11-2018.

الشروط الواجب توافرها لـ التقديم علي وظائف وزارة الحرس الوطني 1440 الجديدة

1- علي المتقدم بأن تكون جنسيته سعودية من حيث المنشأ والأصل.

2- يجب أن يكون عمر المتقدم وقت تقديم طلب التسجيل فى الوظيفة 18 عاما ولا يقل عن هذا وألا يكثر عمره عن 40 عاماً.

3- علي المتقدمين التمكن من إجتياز جميع الإختبارات الشخصية التى ستتم لهم.

4- علي المتقدمين إجتياز الكشوفات الطبية المعروضين عليها.

5- يجب إرتداء الملابس المناسبة للوظيفة.

6- علي المتقدمين أن يكونوا ذو سيرة وسلوك حسن ولم يتم الحكم فى حقهم قبل ذلك أي أحكام فى أي قضايا تخص الشرف أو الأمانة.

7- علي المتقدمين ألا يكونوا قد سبق لهم التوظف في أحد الهيئات الحكومية السعودية أو تقاعد منها.

8- يجب أن يكون المتقدم يمارس فعلياً الوظيفة المتقدم إليها.

9-يجب ان يكون هناك خبرات سابقة علي أن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من جهات العمل السابق العمل بها.

10- يجب إدخال المسمي الوظيفي فى أثناء تقديم طلب التوظيف, وإلا سيتم إستبعاده تماماً.

رابط التقديم علي وظائف وزارة الحرس الوطني 1440

توفر صحيفة “كابتن نيوز” رابط التقديم علي وظائف الحرس الوطني 1440 المعلنة اليوم عبر بوابة التوظيف من خلال الولوج إلي هذا الرابط.