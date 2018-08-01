رابط نظام نور: إعلان نتائج الطلاب برقم الهويه 1439 وفتح رابط الإستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمات 1439

متابعة لكل الأخبار والمستجدات التي تجري داخل المملكة العربية السعودية، وخاصة نظام نور التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية والذي يلقي بحثا كبيرا خلال تلك الفترة، حيث أن برنامج نظام نور تم إطلاقه لتسهيل تقديم الخدمات لمن هم ضمن المنظومة التعليمية، سواء المعلمين أو الطلاب وأولياء أمورهم، والعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية كافة.

حيث أن نظام نور يتيح لأولياء أمور الطلاب الدخول عبر النظام والحصول علي نتائج أبناءهم في مختلف المراحل التعليمية، وكذلك متابعة مستوياتهم الدراسية من خلال التقارير الخاصة بالطلاب سواء الشهرية أو السنوية،

وقد كشف نظام نور عن إتاحة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1439في النظام برقم الهوية فقط، حيث أن التسجيل متاح لأولياء الأمور، وسوف نطلعكم علي كافة التفاصيل الخاصة بتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور.

رابط نظام نور لـ الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهويه 1439 فقط



كما يمكنكم الاستعلام الآن عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الابتدائية من خلال الدخول إلى نظام نور وبرقم البهوية فقط عبر هذا الرابط .

فيما أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد التسجيل فى المؤسسات التعليمية للطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي سواء السعوديين وغير السعوديين للعام الدراسي 1439\1440 هـ، فيما أكدت علي ضرورة الالتزام بشرط السن في التسجيل للطلاب عبر النظام.

هذه مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1439\1440 هـ:

تعرف علي المستندات والأوراق التي يتم إرفاقها لتسجيل طلاب المرحلة الابتدائية الجدد للعام 1439\1440:

فيما وضعت الوزارة عدد من الشروط التي يجب مرعاتها عند البدء في تسجيل الطلاب عبر موقع نظام نور، وعدد من المستندات التي يجب إرفاقها للتقديم والتسجيل للعام الدراسي 1439\1440هـ، والتي نوضحها لكم من خلال الصورة التالية:

رابط الدخول إلى نظام نور برقم الهوية الوطنية:

يمكن الدخول إلى موقع نور برقم الهوية الوطنية فقط في حال انه تم التسجيل مسبقا بالموقع لأوليات الأمور ، والاطلاع علي نتائج الطلاب للعام الدراسي 1439هـ، حيث يمكن لولي أمر الطالب الاطلاع علي نتائجه الدراسية وكافة التقارير الصفية المتعلقة به، وللدخول إلي نظام نور والاطلاع علي النتائج برقم الهوية ورمز التحقق يمكنكم الضغط هنا.

رابط تسجيل الدخول للمرة الأولي في نظام نور:

فيمكنك من خلال الدخول إلى موقع نظام نور، فيمكنك التسجيل في النظام باتباع عدد من الخطوات البسيطة، وهي ان تقوم بكتابة اسم المستخدم وكتابة الرقم السري بأرقام (12345) ومن ثم الدخول الي النظام وتغير الرقم السري الخاص بك كما هو موضح بالصورة التالية:

كما يمكنكم متابعينا من خلال نظام نور الحصول على تحليل درجات الطلاب الخاصة بالعام الدراسي 1439 من خلال عدد من الخطوات البسيطة والتي سنوضحها لكم بالخطوات من خلال الصور التالية:

كيفية تحليل نتائج الطلاب 1439 من خلال نظام نور المركزي:

رابط الإستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمات 1439

كما يمكن للمعلمات الدخول إلى نظام نور والاطلاع علي نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمات، من خلال الرابط التالي نظام نور المركزي للمعلمات.