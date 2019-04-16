نظام نور .. موعد تسجيل طلاب رياض الاطفال 1441-1440 تحديد مواعيد التسجيل في الروضه عبر رابط نظام نور للعام الدراسي 1440-1441 الاسبوع المقبل

كابتن نيوز – متابعة

أخيراً حددت بوابة نظام نور موعد تسجيل رياض الأطفال 1440، إذ صرحت منذ قليل ببيان رسمي لها ، أن موعد فتح التسجيل لرياض الأطفال 1441 في الروضات الحكومية سيكون في الأحد القادم الموافق 21/4/2019 هجرياً، الموافق 16/8/1440 هجرياً.

متي موعد تسجيل رياض الأطفال 1440 – 1441 عبر نظام نور

ساعات قليلة تسبق موعد تسجيل رياض الأطفال 1440 عبر نظام نور في الروضات الحكومية السعودية المعتمدة من الوزارة التعليمية، إذ كانت قد اعلنت الإدارة العامة للطفولة المبكرة عن فتح بوابة نظام نور لتسجيل رياض الاطفال 1441 يوم الأحد الموافق 14-4-2019 ميلادياً، الموافق 9 شعبان 1440 هجرياً، يأتي ذلك بعد إتمام الوزارة كافة الإجراءات والتحديثات اللازمة في موقع نور الرسمي. (تحديث جديد 14 ابريل 2019)

أفادت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن إتمامها لكافة التحديثات الضرورية المتعلقة بـ “تسجيل رياض الأطفال 1441-1440” عبر رابط نظام نور، إذ قامت “التعليم السعودي” بتحديد موعد تسجيل الطفولة المبكرة عبر بوابة النظام وفقاً لعدداً من المراحل عبر إنشاء وفتح حساب ولي الأمر علي نور.

إذ تقرر أن يتم بدأ موعد تسجيل رياض الأطفال المستوي الثالث لجميع الأطفال الذين أتمو عمر الـ (5) أعوام ولم يتموا عمر الـ (6) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ (14 ابريل 2019 إلي 28 مايو 2020 ميلادياً.

كما تقرر أن يتم بدأ موعد تسجيل رياض الأطفال المستوي الثاني لجميع الأطفال الذين أتمو عمر الـ (4) أعوام ولم يتموا عمر الـ (5) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ (14 ابريل 2019 إلي 28 مايو 2020 ميلادياً.

وتقرر أن يتم بدأ موعد تسجيل رياض الأطفال المستوي الأول لجميع الأطفال الذين أتمو عمر الـ (3) أعوام ولم يتموا عمر الـ (4) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ (14 ابريل 2019 إلي 28 مايو 2020 ميلادياً.

جدير بالذكر أن بوابة نظام نور سوف يتم فتها للمرة الأولي لـتسجيل رياض الأطفال إلكترونياً في الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة من الوزارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية، إذ سيكون في إمكان الأباء القيام بتسجيل أبنائهم عبر حسابات أولياء الأمور عبر موقع نور.

تجدر الإشارة هنا إلي قيام الإدارة العامة للطفولة المبكرة بدعوة جميع أولياء الأمور في كافة المناطق التعليمية بالبلاد السعودية مؤخراً عن الإستعداد لتسجيل أبنائهم في الروضات، وذلك عبر إنشاء حساب ولي أمر في موقع نظام نور ومن ثم إتمام التفعيل وإكمال كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالتسجيل في نور.

كما طالت الأهالي أن يقوموا بتحديد أسماء عدداً من الروضات لتسجيل مراحل الطفولة فيها وفقاً للشواغر المطروحة في كل روضة علي حدة عبر رابط موقع نظام نور. (تحديث جديد 10/4/2019)

الجميع في إنتظار فتح رابط تسجيل رياض الاطفال 1440-1441 عبر نظام نور وفقاً لتصريحات النظام الأخيرة ، إذ أفاد فيها عن فتح بوابة نظام نور الإلكترونية رسمياً خلال أيام لإستقبال طلبات تسجيل رياض الاطفال 1440/1441 . (تحديث جديد 10/4/2019)

باستمرار عمليات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي الحالي والمقبل 1440/1441هـ , عبر نظام نور , فقد نوهت وزارة التعليم على ان مرحلة تسجيل رياض الاطفال ستكون التاليه بعد مواعيد تسجيل طلاب وطالبات الصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية والاهليه , وبدورها فقد بينت وزارة التعليم العامه , بتمهيد عمليات تسجيل رياض الاطفال الحكومية عبر صفحة نظام نور التعليمي , وتحديد موعد التسجيل لجميع الاطفال المتوافقه اعمارهم مع الاعمار المذكوره في شروط تسجيل طلاب الروضة للعام 1440-1441 هـ .

موعد فتح تسجيل طلاب الروضة 1440 – 1441 عبر نظام نور

وحددت الوزارة تاريخ و موعد تسجيل رياض الاطفال للبنين والبنات حكومياً , في تاريخ يوم الجمعه المقبل 15 رجب 1440هـ الموافق لـ 22 مارس 2019 م , وذلك عبر نظام نور اولاً , ومن ثم تقديم الاوراق الثبوتيه للطفل وولي الامر مع جدولة التطعيمات وشهادة الميلاد الخاصه بالطفل او الطفله الى الروضه التي تم اختيارها لتسجيل الطفل فيها عبر منصة النظام .

وبالتطابق مع توضيحات الوزارة لجميع ماتم اعلانه في ادارات التعليم بالمملكة , فان الشروط محدده مسبقا , ولابد من تطابقها لاتمام عملية التسجيل الاوليه للاطفال في كافة مقرات الروضات الحكوميه الكترونيا من خلال نظام نور , صفحة ولي الامر , ومن ابرزها توافق تواريخ ميلاد الطلاب والطالبات مع ماحددته وزارة التعليم , وتحديد المنطقه التي يسكن فيها اهالي الطلاب وتوافقها مع مقر الروضه الاقرب اليها , وتاكيد ذلك من خلال توفير اوراق صك المنزل ورقم الهاتف .

فيديو شرح طريقة تسجيل طالب جديد في رياض الاطفال 1440

وللدخول واتمام عملية تسجيل رياض الاطفال الحكومية 1440 , فلابد من الاخذ بعين الاعتبار من توفر ايقونه مخصصه في صفحة اولياء الامور بهذا الشان , وترمز الى تسجيل رياض الاطفال الكترونيا , والظغط عليها ومن ثم اتمام تسجيل كافة البيانات المطلوبه من الاب او الام , والتاكد من عدم تخطي اية خانات في الاستبيان الخاص بعملية تسجيل طلاب الروضات الحكومية , واتمام العملية بنجاح في حال توافق جميع المعلومات في خاناتها المخصصه لها .

ونوفر لكم هنا رابط موقع نظام نور لكل من يرغب بترقب الايقونه الخاص بتجسيل رياض الاطفال للعام الدراسي 1440-1441 , وسوف تشمل عمليات تسجيل اطفال الروضات لجميع الروضات في المملكة , سواء كانت اهلية او حكوميه

وعن شروط التسجيل المبدئي عبر نظام نور لاطفال الروضه “التسجيل الالكتروني” فاننا نوفرها لكم هنا للتسهيل والمعلومية ..

شروط تسجيل طلاب الروضة 1440-1441 عبر نور لجميع المستويات

وعن اهم الأوراق المطلوبة لتسجيل في رياض الأطفال للعام 1440-1441هـ فلابد من اتمام عملية التسجيل الالكتروني ومن ثم توفير أوراق تسجيل الطفل من قبل ولي الأمر وهي كالاتي :