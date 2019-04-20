نظام نور للروضات 1441 : غداً موعد تسجيل طلاب رياض الاطفال 1441-1440 تحديد شروط ومواعيد التسجيل في الروضه عبر رابط نظام نور للعام الدراسي 1440-1441 خلال 3 أيام

كابتن نيوز – متابعات

الجميع في ترقب وإنتظار لإعلان فتح نظام نور تسجيل رياض الاطفال 1440 وذلك بعد إعلان وزارة التعليم السعودي موعد فتح بوابة نور أمام أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في رياض الأطفال يوم الأحد الموافق 21 ابريل 2019 ميلادياً. (تحديث جديد 20 ابريل 2019)

وحرصاً من الوزارة التعليمية السعودية عن تنظيم عملية تسجيل رياض الاطفال 1441-1440 عبر نظام نور في الروضات الحكومية المعتمدة لديها، خرجت الوزارة بتصريح جديد يخص عمليات تسجيل نظام نور لرياض الأطفال 1441 عبر نظام نور.

يأتي ذلك في إطار سعيها المستمر والقوي للتنظيم والتحضير لعمليات تسجيل طلاب رياض الأطفال للعام الدراسي القادم المقرر أن تبدأ الدراسية فيه إعتباراً من 1 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 محرم 1441 هجرياً.

وأوضحت الوزارة التعليمية السعودية في تصريحها الجديد علي تأكيدها بتسير عمليات قبول وانتظام الأطفال في الروضات الحكومية المعتمدة في جميع أنحاء البلاد والمناطق السعودية.

وأكدت أيضاً عن موعد بدء التسجيل في نظام نور ، إذ من المقرر فتح رابط التسجيل لولي الأمر في موقع نظام نور أمام أولياء الأمور إعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 16 شعبان 1440 هجريا، االموافق 21 ابريل 2019 هجرياً.

أعمار قبول الأطفال رياض الاطفال عبر نظام نور 1440

1- المستوي الأول يقبل التسجيل للأطفال بتواريخ الميلاد التى تبدأ من 4-1-1437 هجرياً الموافق 17 اكتوبر 2015 ميلادياً وحتي 1-1-1438 هجرياً الموافق 4 اكتوبر 2016 ميلادياً، ويقتصر القبول هنا علي الروضات العالمية والأهلية.

1- المستوي الثاني يقبل التسجيل للأطفال بتواريخ الميلاد التى تبدأ من 4-1-1436 هجرياً الموافق 28 اكتوبر 2014 ميلادياً وحتي 3-1-1437 هجرياً الموافق 16 اكتوبر 2015 ميلادياً.

1- المستوي الثالث يقبل التسجيل للأطفال بتواريخ الميلاد التى تبدأ من 4-1-1435 هجرياً الموافق 7 نوفمبر 2013 ميلادياً وحتي 3-1-1436 هجرياً الموافق 27 اكتوبر 2014 ميلادياً.

ملحوظة هامة

أوضحت الوزارة التعليمية أن أولوية القبول في تسجيل الروضات الحكومية ستكون للسعوديين أولاً بالإضافة إلي غير السعوديين من امهات سعودية.

موعد تسجيل طلاب رياض الاطفال 1441

أخيراً حددت بوابة نظام نور موعد تسجيل رياض الأطفال 1440، إذ صرحت منذ قليل ببيان رسمي لها ، أن موعد فتح التسجيل لرياض الأطفال 1441 في الروضات الحكومية سيكون في الأحد القادم الموافق 21/4/2019 هجرياً، الموافق 16/8/1440 هجرياً.

متي موعد تسجيل رياض الأطفال 1440/1441 عبر نظام نور

ساعات قليلة تسبق موعد تسجيل رياض الأطفال 1440 عبر نظام نور في الروضات الحكومية السعودية المعتمدة من الوزارة التعليمية، إذ كانت قد اعلنت الإدارة العامة للطفولة المبكرة عن فتح بوابة نظام نور لتسجيل رياض الاطفال 1441 يوم الأحد الموافق 14-4-2019 ميلادياً، الموافق 9 شعبان 1440 هجرياً، يأتي ذلك بعد إتمام الوزارة كافة الإجراءات والتحديثات اللازمة في موقع نور الرسمي. (تحديث جديد 14 ابريل 2019)

أفادت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن إتمامها لكافة التحديثات الضرورية المتعلقة بـ “تسجيل رياض الأطفال 1441-1440” عبر رابط نظام نور، إذ قامت “التعليم السعودي” بتحديد موعد تسجيل الطفولة المبكرة عبر بوابة النظام وفقاً لعدداً من المراحل عبر إنشاء وفتح حساب ولي الأمر علي نور.

إذ تقرر أن يتم بدأ موعد تسجيل رياض الأطفال المستوي الثالث لجميع الأطفال الذين أتمو عمر الـ (5) أعوام ولم يتموا عمر الـ (6) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ (14 ابريل 2019 إلي 28 مايو 2020 ميلادياً.

كما تقرر أن يتم بدأ موعد تسجيل رياض الأطفال المستوي الثاني لجميع الأطفال الذين أتمو عمر الـ (4) أعوام ولم يتموا عمر الـ (5) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ (14 ابريل 2019 إلي 28 مايو 2020 ميلادياً.

وتقرر أن يتم بدأ موعد تسجيل رياض الأطفال المستوي الأول لجميع الأطفال الذين أتمو عمر الـ (3) أعوام ولم يتموا عمر الـ (4) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ (14 ابريل 2019 إلي 28 مايو 2020 ميلادياً.

جدير بالذكر أن بوابة نظام نور سوف يتم فتها للمرة الأولي لـتسجيل رياض الأطفال إلكترونياً في الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة من الوزارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية، إذ سيكون في إمكان الأباء القيام بتسجيل أبنائهم عبر حسابات أولياء الأمور عبر موقع نور.

تجدر الإشارة هنا إلي قيام الإدارة العامة للطفولة المبكرة بدعوة جميع أولياء الأمور في كافة المناطق التعليمية بالبلاد السعودية مؤخراً عن الإستعداد لتسجيل أبنائهم في الروضات، وذلك عبر إنشاء حساب ولي أمر في موقع نظام نور ومن ثم إتمام التفعيل وإكمال كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالتسجيل في نور.

كما طالت الأهالي أن يقوموا بتحديد أسماء عدداً من الروضات لتسجيل مراحل الطفولة فيها وفقاً للشواغر المطروحة في كل روضة علي حدة عبر رابط موقع نظام نور. (تحديث جديد 10/4/2019)

الجميع في إنتظار فتح رابط تسجيل رياض الاطفال 1440-1441 عبر نظام نور وفقاً لتصريحات النظام الأخيرة ، إذ أفاد فيها عن فتح بوابة نظام نور الإلكترونية رسمياً خلال أيام لإستقبال طلبات تسجيل رياض الاطفال 1440/1441 . (تحديث جديد 10/4/2019)

باستمرار عمليات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي الحالي والمقبل 1440/1441هـ , عبر نظام نور , فقد نوهت وزارة التعليم على ان مرحلة تسجيل رياض الاطفال ستكون التاليه بعد مواعيد تسجيل طلاب وطالبات الصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية والاهليه , وبدورها فقد بينت وزارة التعليم العامه , بتمهيد عمليات تسجيل رياض الاطفال الحكومية عبر صفحة نظام نور التعليمي , وتحديد موعد التسجيل لجميع الاطفال المتوافقه اعمارهم مع الاعمار المذكوره في شروط تسجيل طلاب الروضة للعام 1440-1441 هـ .

موعد فتح تسجيل طلاب الروضة 1440 – 1441 عبر موقع نظام نور الإلكتروني

وحددت الوزارة تاريخ و موعد تسجيل رياض الاطفال للبنين والبنات حكومياً , في تاريخ يوم الجمعه المقبل 15 رجب 1440هـ الموافق لـ 22 مارس 2019 م , وذلك عبر نظام نور اولاً , ومن ثم تقديم الاوراق الثبوتيه للطفل وولي الامر مع جدولة التطعيمات وشهادة الميلاد الخاصه بالطفل او الطفله الى الروضه التي تم اختيارها لتسجيل الطفل فيها عبر منصة النظام .

وبالتطابق مع توضيحات الوزارة لجميع ماتم اعلانه في ادارات التعليم بالمملكة , فان الشروط محدده مسبقا , ولابد من تطابقها لاتمام عملية التسجيل الاوليه للاطفال في كافة مقرات الروضات الحكوميه الكترونيا من خلال نظام نور , صفحة ولي الامر , ومن ابرزها توافق تواريخ ميلاد الطلاب والطالبات مع ماحددته وزارة التعليم , وتحديد المنطقه التي يسكن فيها اهالي الطلاب وتوافقها مع مقر الروضه الاقرب اليها , وتاكيد ذلك من خلال توفير اوراق صك المنزل ورقم الهاتف .

طريقة تسجيل طالب جديد في رياض الاطفال 1440 عبر نور

وللدخول واتمام عملية تسجيل رياض الاطفال الحكومية 1440 , فلابد من الاخذ بعين الاعتبار من توفر ايقونه مخصصه في صفحة اولياء الامور بهذا الشان , وترمز الى تسجيل رياض الاطفال الكترونيا , والظغط عليها ومن ثم اتمام تسجيل كافة البيانات المطلوبه من الاب او الام , والتاكد من عدم تخطي اية خانات في الاستبيان الخاص بعملية تسجيل طلاب الروضات الحكومية , واتمام العملية بنجاح في حال توافق جميع المعلومات في خاناتها المخصصه لها .

ونوفر لكم هنا رابط موقع نظام نور لكل من يرغب بترقب الايقونه الخاص بتجسيل رياض الاطفال للعام الدراسي 1440-1441 , وسوف تشمل عمليات تسجيل اطفال الروضات لجميع الروضات في المملكة , سواء كانت اهلية او حكوميه

وعن شروط التسجيل المبدئي عبر نظام نور لاطفال الروضه “التسجيل الالكتروني” فاننا نوفرها لكم هنا للتسهيل والمعلومية ..

شروط تسجيل طلاب الروضة 1440-1441 عبر نظام نور لجميع المستويات

وعن اهم الأوراق المطلوبة لتسجيل في رياض الأطفال للعام 1440-1441هـ فلابد من اتمام عملية التسجيل الالكتروني ومن ثم توفير أوراق تسجيل الطفل من قبل ولي الأمر وهي كالاتي :