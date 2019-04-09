موعد تسجيل طلاب رياض الاطفال 1440 الروضه عبر رابط نظام نور للعام الدراسي 1440-1441 خلال أيام

كابتن نيوز – متابعات
خرج نظام نور بتصريحات جديدة مؤخراً أفاد فيها عن فتح بوابة نظام نور الإلكترونية رسمياً خلال أيام لإستقبال طلبات تسجيل رياض الاطفال 1440/1441 . (تحديث جديد 7/4/2019)
باستمرار عمليات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي الحالي والمقبل 1440/1441هـ , عبر نظام نور , فقد نوهت وزارة التعليم على ان مرحلة تسجيل رياض الاطفال ستكون التاليه بعد مواعيد تسجيل طلاب وطالبات الصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية والاهليه , وبدورها فقد بينت وزارة التعليم العامه , بتمهيد عمليات تسجيل رياض الاطفال الحكومية عبر صفحة نظام نور التعليمي , وتحديد موعد التسجيل لجميع الاطفال المتوافقه اعمارهم مع الاعمار المذكوره في شروط تسجيل طلاب الروضة للعام 1440-1441 هـ .
موعد تسجيل طلاب الروضة للعام 1440 عبر نظام نور
وحددت الوزارة تاريخ و موعد تسجيل رياض الاطفال للبنين والبنات حكومياً , في تاريخ يوم الجمعه المقبل 15 رجب 1440هـ الموافق لـ 22 مارس 2019 م , وذلك عبر نظام نور اولاً , ومن ثم تقديم الاوراق الثبوتيه للطفل وولي الامر مع جدولة التطعيمات وشهادة الميلاد الخاصه بالطفل او الطفله الى الروضه التي تم اختيارها لتسجيل الطفل فيها عبر منصة النظام .
وبالتطابق مع توضيحات الوزارة لجميع ماتم اعلانه في ادارات التعليم بالمملكة , فان الشروط محدده مسبقا , ولابد من تطابقها لاتمام عملية التسجيل الاوليه للاطفال في كافة مقرات الروضات الحكوميه الكترونيا من خلال نظام نور , صفحة ولي الامر , ومن ابرزها توافق تواريخ ميلاد الطلاب والطالبات مع ماحددته وزارة التعليم , وتحديد المنطقه التي يسكن فيها اهالي الطلاب وتوافقها مع مقر الروضه الاقرب اليها , وتاكيد ذلك من خلال توفير اوراق صك المنزل ورقم الهاتف .
شرح تسجيل طالب جديد في رياض الاطفال 1440
وللدخول واتمام عملية تسجيل رياض الاطفال الحكومية 1440 , فلابد من الاخذ بعين الاعتبار من توفر ايقونه مخصصه في صفحة اولياء الامور بهذا الشان , وترمز الى تسجيل رياض الاطفال الكترونيا , والظغط عليها ومن ثم اتمام تسجيل كافة البيانات المطلوبه من الاب او الام , والتاكد من عدم تخطي اية خانات في الاستبيان الخاص بعملية تسجيل طلاب الروضات الحكومية , واتمام العملية بنجاح في حال توافق جميع المعلومات في خاناتها المخصصه لها .
ونوفر لكم هنا رابط موقع نظام نور لكل من يرغب بترقب الايقونه الخاص بتجسيل رياض الاطفال للعام الدراسي 1440-1441 , وسوف تشمل عمليات تسجيل اطفال الروضات لجميع الروضات في المملكة , سواء كانت اهلية او حكوميه
وعن شروط التسجيل المبدئي عبر نظام نور لاطفال الروضه “التسجيل الالكتروني” فاننا نوفرها لكم هنا للتسهيل والمعلومية ..
شروط تسجيل طلاب الروضة للعام 1440-1441 هـ لجميع المستويات
وعن اهم الأوراق المطلوبة لتسجيل في رياض الأطفال للعام 1440-1441هـ فلابد من اتمام عملية التسجيل الالكتروني ومن ثم توفير أوراق تسجيل الطفل من قبل ولي الأمر وهي كالاتي :
- توفير ملف بلاستيكي
- احضار صورة للطفل او الطفله
- احضار صورة عن بطاقة العائلة مع الأصل.
- احضار صورة عن بطاقة الهوية الوطنية ” وجهين “
- احضار شهادة الميلاد الخاصة بالطالب / الطفل
التعليقات
بنتي مواليد 18/12/1436 ومانقبلت مكتوب عمرها غير مسموح بنطاق الاعمار المسموحه
فعلا لو تسجل بنتك ماجستير أو دكتوراه
في اي جامعة بالعالم ماتتعب هالتعب
يا عالم بنتي بسجلها فى الرووووووضة
اتمرمط وصارلي شهر بين الرووضة ونظام نور الروضة تقول سجل في نظام نور اول
ونظام نور مايفتح معنى .
العالم تتقدم ماتتأخر.
يازين شغلنا أول جب كشف طبي وصورة التابعيه وصورة شخصية (عكس) وأقرب مدرسة للولد أو البنت خلال ساعة تخلص
أمورك.مهوب شهر
اتوقع لو اسجل بنتي ابتعاث للخارج اسهل من نظام نور؟ ليه كل هالتعقيدات والمواعيد ترا كلها روضة ابي واحد من المسولين يكلمني ضروري ابي استفسر عن شغله 0506952038
الا الان مافي تسجيل لروضااااات الامتى واحنا ننتظظظظظررر
طيب بنتي من موليد 1437 لها تسجيل ولا لا