موعد تسجيل طلاب رياض الاطفال 1440 الروضه عبر نظام نور للعام الدراسي 1440-1441 خلال أيام

كابتن نيوز – متابعة

خرج نظام نور بتصريحات جديدة مؤخراً أفاد فيها عن فتح بوابة نظام نور الإلكترونية رسمياً خلال أيام لإستقبال طلبات تسجيل رياض الاطفال 1440/1441 . (تحديث جديد 7/4/2019)

باستمرار عمليات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي الحالي والمقبل 1440/1441هـ , عبر نظام نور , فقد نوهت وزارة التعليم على ان مرحلة تسجيل رياض الاطفال ستكون التاليه بعد مواعيد تسجيل طلاب وطالبات الصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية والاهليه , وبدورها فقد بينت وزارة التعليم العامه , بتمهيد عمليات تسجيل رياض الاطفال الحكومية عبر صفحة نظام نور التعليمي , وتحديد موعد التسجيل لجميع الاطفال المتوافقه اعمارهم مع الاعمار المذكوره في شروط تسجيل طلاب الروضة للعام 1440-1441 هـ .

موعد تسجيل طلاب الروضة للعام 1440 عبر نظام نور

وحددت الوزارة تاريخ و موعد تسجيل رياض الاطفال للبنين والبنات حكومياً , في تاريخ يوم الجمعه المقبل 15 رجب 1440هـ الموافق لـ 22 مارس 2019 م , وذلك عبر نظام نور اولاً , ومن ثم تقديم الاوراق الثبوتيه للطفل وولي الامر مع جدولة التطعيمات وشهادة الميلاد الخاصه بالطفل او الطفله الى الروضه التي تم اختيارها لتسجيل الطفل فيها عبر منصة النظام .

وبالتطابق مع توضيحات الوزارة لجميع ماتم اعلانه في ادارات التعليم بالمملكة , فان الشروط محدده مسبقا , ولابد من تطابقها لاتمام عملية التسجيل الاوليه للاطفال في كافة مقرات الروضات الحكوميه الكترونيا من خلال نظام نور , صفحة ولي الامر , ومن ابرزها توافق تواريخ ميلاد الطلاب والطالبات مع ماحددته وزارة التعليم , وتحديد المنطقه التي يسكن فيها اهالي الطلاب وتوافقها مع مقر الروضه الاقرب اليها , وتاكيد ذلك من خلال توفير اوراق صك المنزل ورقم الهاتف .

شرح تسجيل طالب جديد في رياض الاطفال 1440

وللدخول واتمام عملية تسجيل رياض الاطفال الحكومية 1440 , فلابد من الاخذ بعين الاعتبار من توفر ايقونه مخصصه في صفحة اولياء الامور بهذا الشان , وترمز الى تسجيل رياض الاطفال الكترونيا , والظغط عليها ومن ثم اتمام تسجيل كافة البيانات المطلوبه من الاب او الام , والتاكد من عدم تخطي اية خانات في الاستبيان الخاص بعملية تسجيل طلاب الروضات الحكومية , واتمام العملية بنجاح في حال توافق جميع المعلومات في خاناتها المخصصه لها .

ونوفر لكم هنا رابط موقع نظام نور لكل من يرغب بترقب الايقونه الخاص بتجسيل رياض الاطفال للعام الدراسي 1440-1441 , وسوف تشمل عمليات تسجيل اطفال الروضات لجميع الروضات في المملكة , سواء كانت اهلية او حكوميه

وعن شروط التسجيل المبدئي عبر نظام نور لاطفال الروضه “التسجيل الالكتروني” فاننا نوفرها لكم هنا للتسهيل والمعلومية ..

شروط تسجيل طلاب الروضة للعام 1440-1441 هـ لجميع المستويات

وعن اهم الأوراق المطلوبة لتسجيل في رياض الأطفال للعام 1440-1441هـ فلابد من اتمام عملية التسجيل الالكتروني ومن ثم توفير أوراق تسجيل الطفل من قبل ولي الأمر وهي كالاتي :