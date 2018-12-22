نظام نور 1440 يفعل رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1440 للفصل الدراسي الأول

كابتن نيوز – متابعات

قرر موقع نظام نور المركزي تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية لكافة المراحلة التعليمية بالمملكة, إذ من خلال الولوج إلي رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1440 فقط يمكن معرفة نتائج طلاب كلاً من المراحل (الإبتدائية والإعدادية والثانوية) من خلال إدخال رمز التحقق أو رقم الهوية فقط, وتم تحديث طريقة الإستعلام عن النتائج فى نظام نور بعدما كان سابقاً يتم الإستعلام من خلال إدخال اسم المستخدم والباسورد الخاص بالطالب فى وزارة التربية والتعليم السعودية.

يأتي الإعلان عن نتائج الطلاب عبر “نور” تزامناً مع الوقت الذي يقوم فيه طلاب وطالبات المدارس السعودية بالبحث عن نتائج الإمتحانات بواسطة إدخال رقم الهوية, بالإضافة إلي متابعة المعلمين والمعلمات بالسعودية كاف الشؤون التعليمية الخاصة بالنقل فى المدارس الحكومية بالبلاد, وفي خلال هذا المقال ننشر لكم رابط نظام نور المركزي 1440.

رابط نظام نور .. الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 برقم الهوية

في الوقت الذي مر علي بدء إمتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالسعودية للعام الدراسي 1440/1439 ومضي إسبوع منها بدء الكثير من طلاب وطالبات المملكة برغبتهم بمعرفة النتائج من خلال الدخول إلي رابط نظام نور للنتائج 1440 وهو الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم السعودية, يأتي ذلك بعد دخول ما يزيد عن 6000000 طالب وطالبة من مراحل التعليم السعودي وخاصة المرحلة المتوسطة والثانوية الإمتحانات النهائيه وتقديمها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1440 اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 ميلادياً.

إذ خرجت وزارة التعليم السعودية معلنة عن فتح وتفعيل رابط الاستعلام عن النتائج 1440 عبر موقع نظام نور الرسمي أمام طلاب وطالبات المراحل التعليمية بالمملكة, وهو الموقع الذي يتيح إمكانية الإستعلام عن الدرجات الفصلية للطلاب.

تجدر الإشارة إلي أن أولياء الأمور يمكنهم ايضا الولوج إلي رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية 1440 والإستعلام عن التحصيلات الدراسية الخاصة بأبنائهم عبر التسجيل فى البوابة كولي أمر ومن ثم يمكنه بعد ذلك مراقبة كافة الأمور التفصيلية الخاصة بالطالب.

وتسهيلاً علي جميع الباحثين عن رابط استعلام نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق 1440 فقط ستقوم وزارة التعليم السعودية بتوفير هذا مع إنتهاء كل فصل دراسي أمام الطلاب وجعل الإستعلام مباشر بدون الحاجة إلي تسجيل الدخول للبوابة.

رابط موقع نظام نور EduWave

ولراغبي الدخول إلي رابط نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية 1440 فقط يمكنهم ذلك عبر الولوج إلي هذا الرابط.