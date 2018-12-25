نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 الرابط الجديد للاستعلام عن نتائج الفصل الاول للمرحلة المتوسطة والثانوية والابتدائية

فى خلال متابعتنا لمستجدات أخبار وزارة التعليم السعودية, فقد قامت الوزارة بالإعلان مؤخرا بأنه أصبح لجميع طلاب المدارس السعودية وأولياء أمورهم الإستعلام عن درجات ونتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول 1440 من خلال رابط موقع نظام نور بعد إنقضاء العام الدراسي الجاري 1439-1440 هجرياً.

كما أشارة وزارة التربيه والتعليم بالمملكة العربية السعودية بإستمرار عمليات رصد النتائج والدرجات لباقي الطلاب والطالبات للمدارس والمناطق التعليمية علي الموقع الرسمي لبوابة نظام نور الذي أطلقته الوزارة.

ولجميع من يرغب بالإطلاع والاستعلام عن النتائج أوضحت الوزارة بأمكانيه ذلك عبر الدخول إلي موقع نور المركزي ومن ثم تسجيل الدخول بالحساب الخاص بالطالب الذي سجله من قبل وسيجد كشوفات الدرجات أمامه بشكل مباشر.

رابط نتائج الطلاب 1440 عبر موقع نظام نور

هذا وقد نشرت التعليم الرابط الرسمي لنظام نور لنتائج الطلاب والطالبات برقم الهوية الوطنية فقط ومرز التحقق المكون من 4 أرقام وهي الطريقة الجديدة التى اعتمدتها الوزارة إذ فى الوقت الحالي لا حاجة إلي تسجيل الدخول للنظام فقط من خلال رقم الهوية يمكن للطالب أو والي الأمر مشاهدة النتائج بكل سهولة ويسر.

حيث يمكن الآن للجميع الاستعلام عن نتائج العام الدراسي الأول 1440 بشكل مباشر عبر موقع نظام نور برقم الهوية فقط من هذا الرابط هنا.