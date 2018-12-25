نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 الرابط الجديد لـ الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني المرحلة المتوسطة والثانوية والابتدائية

قامت الوزارة التعليمية السعودية فى صباح اليوم بالإعلان عن إتاحتها إمكانية معرفة نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال رابط الاستعلام عن النتائج عبر موقع نور.

إذ يمكن الآن لجميع الطلاب السعوديين علي مستوي مناطق البلاد معرفة نتائجهم بشكل مباشر بدخولهم الي رابط الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني المركزي للاستعلام عن النتائج للعام الدراسي 1440.

هذه الأوقات ينتظر جميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية رصد وإعلان نتائج نظام نور المركز برقم الهوية للعام الدراسي الهجري الحالي 1440 لكلا من المرحلة المتوسطة والثانوية حتي يطمأن الطلاب وأولياء الأمور علي نتيجة الفصل الدراسي الثاني عبر إدخال رقم الهوية ورمز التحقق فقط بعد الدخول علي رابط الاستعلام الجديد والذي سوف يتم عليه إعلان وظهور بيان درجات النجاح للفصل الدراسي الثاني فور تفعيله, وذلك يأتي بالتزامن مع قرب إنتهاء الإمتحانات الدراسية فى خلال هذا الإسبوع وبالتحديد فى يوم الإثنين وسوف تبدأ أجازة السنة الدراسية للطالبات والطلاب مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

نظام نور 1440 برقم الهوية فقط

تعد كلمة نظام نور من أعلي الكلمات بحثاً فى المجمتع السعودي, حيث يتم البحث الآن عن رابط موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط بعد إعتماد هذا النظام الجديد من وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الطلاب, وهو الأمر الذي جعل بإمكان كلاً من الطالب أو الطالبة او أولياء الأمور أن يتعرفوا علي نتائج الإختبارات الدراسية لهذا العام بكل سهولة ويسر وبدون مجهود فى محاولة تذكر كلمات المرور الخاصة بحساب الطالب علي موقع النظام المركزي والتى عاني الكثير بنسيانها وليس هي فقط بل وعدم تذكر البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم أيضا وهنا تكمن المشكلة حيث يظل الطالب عالقا فى محاولة تذكر كلمة السر واعادة ظبطها من جديد وهو الأمر الذي يوفره النظام ولكن يتطلب مزيداً من الجهد ويستغرق وقتا طويلاً.

إقرأ أيضا: نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440

رابط نظام نور الجديد برقم الهوية

وفي خلال هذا المقال سنوفر لكم الرابط الجديد لمعرفة نتائج الطلاب علي نظام نور المنتظر بان يتم تفعيله فى خلال الأيام القليلة القادمة لكي يكشف ويعلن عن بيان درجات الفصل الثاني للمرحلة المتوسطة والثانوية, وهنا سنقوم بنشر الرابط المباشر الجديد للنظام والذي تم تفعيله فى الشهر الميلادي الأول لهذا العام يناير 2018 بعد إشعار درجات الفصل الدراسي من هذا الرابط هنا.

نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية عبر موقع نظام نور

هذا ومن المقرر بأن يتم إعلان نتائج الطلاب عبر رابط نظام نور فى خلال الأيام القليلة القادمة لهذا الإسبوع وسنتابعكم أيها الطلاب بإعلان النتيجة علي الفور كما أن هناك بعد المدارس الثانوية السعودية قامت بإعلان درجات الطلاب منذ هذا اليوم حتي آخر هذا الإسبوع, ولكي تتعرف علي نتيجة فكل ما عليك هو أن تقوم بالدخول إلي الموقع ومن ثم تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح ومن ثم إدخال رمز التحقق المتغير فى كل دخول وهو الرقم المكون من 4 أرقام وستجد بأن النتيجة ظهرت لك, مع تمنايتنا بالتوفيق لجميع طلابنا.