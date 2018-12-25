رابط نتائج نظام نور برقم الهويه الوطنيه 1440 للمرحلة الابتدائية 1440 Noor Result ومتابعة نتائج الطلاب 2018

في ظل إنتظار إنتهاء جميع المدارس الإبتدائية فى المملكة العربية السعودية كافة الإختبارات الدراسية خلال أيام قليلة, وهو ما جعل العديد من الطلاب والطالبات ينتظرون بشغف ظهور وإعلان نتائج الابتدائية علي موقع نظام نور للإستعلام عنها بشكل إلكتروني.

نتائج نظام نور الطلاب برقم الهوية الوطنية

ويتم إعتبار نظام نور هو الموقع الرسمي بالمملكة العربية السعودية المخصص للإستعلام ورصد ونقل نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية داخل البلاد, والذي من خلاله بإمكان جميع الطلاب والطالبات او اوليا الأمور الإستعلان عن النتائج عبر إدخال رقم الهوية الوطنية, ومن ثم إدخال اسم المستخدم و الباسورد, وهو ما سنقوم بمتابعته معكم فى هذا المقال بشرح وافي , جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المدرسة الإبتدائية (الامام حفص) فى صباح اليوم عن أدخالها لنتائج الفصل الدراسي الثاني علي الموقع الرسمي لنظام نور المركزي, موضحة بأن طباعتها ستتوفر علي الموقع أو من خلال عمل زيارة للمدرسة للراغبين بالإستعلام عن النتيجة منها.

رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور 1440

الآن يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الولوج إلي الرابط التالي للتسجيل في نظام نور للنتائج, عبر إدخالهم اسم المستخدم ومن ثم كتابعة كلمة المرور الخاصة بالطالب أو الطالبة, وبعد ذلك النقر علي تسجيل الدخول بالموقع, ولمن فقد كلمة المرور أو لا يتذكرها يمكنه استعادها من جديد, وعندما تقوم وزارة التربية والتعليم فى السعودية بالإعلان عن رصد درجات الطلاب,يمكنكم حينها الدخول الي موقع نور والاستعلام بشكل مباشر بالدخول لموقع نتائج نظام نور برقم الهوية.

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رابط الدخول موقع نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية 1440

بالفيديو شرح التسجيل في نظام نور

يمكنكم التسجيل في بوابة نظام نور الإلكترونية عن طريق إتباع التعليمات في الفيديو أدناه: