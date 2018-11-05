نتائج قياس 1440 نتائج اختبار القدرات الورقي .. رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية

كابتن نيوز – متابعة

تزامناً مع إعلان نتائج اختبار القدرات العامة 1440 نقدم لكم خدمة رابط الاستعلام عن نتائج قياس 1440 برقم الهوية علي الموقع الرسمي لـ “قياس” لجميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية فقط بإدخال البيانات الخاصة بهم.

‎نتائج قياس 1440 نتائج اختبار القدرات الورقي

إذ تم إتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي برقم الهوية 1440 حالياً علي رابط موقع قياس الإلكتروني الرسمي, من خلال إدخال رقم الهوية وبعدها علي الفور يمكن معرفة نتائج اختبارات الفترة الأولي.

رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية

فقط كل ما عليكم الدخول إلي موقع قياس ومن ثم كتابة رقم الهوية فى الموقع وكلمة المرور, ولمن لم يتذكر الباسورد الخاص بالملف الشخصي الخاص به يمكن أن يقوم بإستعادتها بكل سهولع فقط كل ما عليه ان يقوم بإدخال رقم السجل المدني الخاص به, وعلي الفور سوف يحصل علي نتائج قياس 1440 للاختبارات الورقية.

كما وفر المركز الوطني لقياس بتوفير معرفة النتائج من خلال خدمة الرسائل النصية SMS عبر الموبايل الخاص بكل طالب وطالبة لمن قاموا بتسجيل البيانات الخاصة بهم فى وقت سابق بهذه الخدمة.

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