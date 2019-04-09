إعلان موعد غرة رمضان 1440 .. موعد تاريخ عيد الفطر المبارك بالميلادي

تداولت الاخبار المعنية بمتابعة الفلك والمناخ , بتحديد ميعاد دخول شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي 1440هـ , وتاكيد ذلك بما وردنا من توقعات فلكية جغرافيه تم نشرها من قبل أستاذ المناخ والجغرافيا في جامعة القصيم ” عبد الله المسند ” .

موعد غرة رمضان 1440-2019

حيث اثبتت التوقعات الفلكية بما ذكره المسند حول ان تاريخ و موعد غرة رمضان هذه السنه سيكون موافقا لتاريخ يوم الاثنين الموافق ميلادياً 6 مايو، 2019 – 1 رمضان 1440 , وعليها فان موعد عيد الفطر سيوافق يوم الثلاثاء بتاريخ 4 يونيو 2019 – 1 شوال 1440 هـ .

وباشاره من قبل الاستاذ عبدالله المسند , فقد وضح ان هناك الكثير من الاسئله حول تاكيد تاريخ شهر رمضان لهذا العام , باعتبار ان الشهور الهجريه لاتتم عادة الثلاثون يوما , ومنها اكثر الاسئله المطروحه وهي متى سيدخل رمضان ؟! ومتى ميعاد عيد الفطر السعيد بالتاريخ الميلادي؟!

وباعتبار ان الحسابات الفلكية تكون معقده احيانا فنجد بان الكثير من الناس يرتبون امورهم في الاجازات الصيفيه سواء في المملكة او خارجها على هذه الامور , من حيث دخول شهر رمضان وموعد العيد , ويتم على اثرها الحجوزات للسفر وتجهيزاتها قبل موعد الاجازه بشهر او اكثر .

وهو الامر الذي اهتم الاستاذ المسند بتوضيحه حول معرفة بداية ونهاية شهر رمضان , وصرح بصفته رئيس لجنة الحالات المناخية والجغرافيه بقول :

“غرة شهر رمضان ستكون -بمشيئة الله- في تاريخ يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019 وسيكون رمضان هذا العام 29 يوماً .

موعد عيد الفطر 1440-2019

واردف المسند موضحاً :”بما ان رمضان لن يتمم 30 يوما فان عيد الفطر سيوافق يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو وتاتي هذه التوقعات مؤكده بشرط ان لايكون يوجد في السماء سحب أو غبار في ذلك الوقت , بحيث تحول دون الرؤية والتاكد من غرة دخول شهر شوال واول ايام العيد او يوم رؤية هلال رمضان 1440 .

كما وانه من المتوقع ان تكون رؤية الهلال في هذا اليوم ماكثا في أفق مكة المكرمة بنحو 6 دقائق فقط، الامر الذي سيجعل من رؤية الهلال يومها صعبة جداً، ويرد عليها احتمالية ان يكون تمام ايام شهر رمضان وارده بسبب الضيق فترة الرؤية .