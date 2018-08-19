موعد صلاة العيد فى السعودية 1439 ميعاد صلاة الاضحي فى الرياض 2018 توقيت الساعة لصلاة عيد الاضحي وعيد الفطر (محدث)

كابتن نيوز – متابعة

موعد صلاة عيد الاضحي فى المملكة العربية السعودية 1439 هجرياً, فمن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الاضحي فى العاصمة السعودية “الرياض” فى تمام الساعة 6:16 دقيقة صباحاً, وفى جدة الساعة 6:43 دقيقة صباحاً, وفى المدينة المنورة الساعة 6:44 دقيقة صباحا.(تحديث)

كما ستبدأ إقامة صلاة العيد فى مصر الساعة 5:51 دقيقة صباحا, وفي دبي الساعة 6:42 دقيقة, وفى الجزائر الساعة 7:20 دقيقة, وفى الخرطوم 7:6 دقائق صباحا, وفي الرباط الساعة 7:57 دقيقة, وفي الكويت الساعة السادسة و14 دقيقة.(تحديث)

موعد صلاة عيد الفطر 2018

بعدما قامت المحكمة العليا فى المملكة العربية السعودية, مساء اليوم, الخميس, الموافق 14-6-2018, بالإعلان عن إنتهاء شهر رمضان المبارك, وثبوت رؤية هلال شوال للعام الهجري الجاري 1439 هجرياً, وأن يوم الغد, الجمعة الموافق 15-6-2018 سيكون هو أول أيام عيد الفطر المبارك فى السعودية وأغلب الدول العربية ومنها مصر أيضاً, وبالتالي يقوم العديد من المسلمين بالبحث عن موعد صلاة العيد فى السعودية وماهو توقيت صلاة عيد الفطر فى المملكة العربية السعودية للعام الهجري 1439 هجرياً, وهذا ما سوف نوفره لكم زوارنا الكرام فى هذا المقال.

فبعد أن إعلان المحكمة العليا بأن يوم الغد الجمعة هو أول ايام عيد الفطر المبارك فى السعودية, قام خادم الحرمين الشريفين بتقديم التهاني لجميع الأمة العربية والإسلامية عامة وشعب المملكة العربية خاصة, وذلك لحلول عيد الفطر المبارك, ودعا الله أن يعيده علي الأمة الاسلامة بالخير واليمن والبركات,وأن يتقبل الله سبحانه وتعالي جميع الطاعات والعبادات من قراءة القرآن والصلاة والأعمال الصالحة من المسلمين أجمعين.

موعد صلاة العيد فى الرياض 1439 اليوم

سيكون موعد صلاة العيد فى مدينة الرياض الساعة الخامسة و24 دقيقة صباحاً.

وتزامنا مع ثبوت أن الجمعة أول ايام عيد الفطر, خرجت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوةوالإرشاد فى السعودية بتصريح جديد لها, أوضحت خلاله عن موعد صلاة العيد فى السعودية لهذا العام بمختلف مناطق المملكة أجمعها.

وفي خلال هذا المقال سنتابعكم بـ موعد صلاة العيد فى السعودية 1439 هجرياً بمناسبة عي الفطر المبارك تقدم صحيفة “كابتن نيوز” خدمة توقيت الساعة لصلاة العيد فى جميع مناطق ومدن السعودية ومنها (ينبع, وأبها, ونجران,والإفلاج, وعرعر, والأحساء,ومشيط,والباحة, وحفر الباطن, والجبيل, وحائل,والجوف,وحيزان, والخبر, وجدة, والخرج, وبريدة, والخفجي, والهفوف, والدمام, والنماص, والدوادمي, والمدينة المنورة, والقصيم, والمبرز, والرياض, والليف, والزلفي, والقطيف, والظهران, والقريات, وغيرها من مدن المملكة), إذ يبحث الجميع الآن عن موعد صلاة العيد الفطر السعيد فى السعودية لأداء الصلاة فى ميعادها وتجهيز أنفسهم للذهاب إليها والتعبير عن فرحتهم بقدوم العيد.

موعد صلاة العيد فى السعودية 1439 اليوم

والآن نستعرض عليكم مواعيد صلاة العيد فى السعودية 1439 / 2018 بكافة المناطق والمدن السعودية :

سيكون توقيت صلاة العيد فى مدينة جدة الساعة الخامسة و55 دقيقة صباحاً

سيكون وقت صلاة العيد فى المدينة الساعة الخامسة و 20 دقيقة صباحاً

سيكون موعد صلاة العيد فى مدينة القصيم الساعة الخامسة و29 دقيقة صباحاً

سيكون توقيت صلاة العيد فى أبها الساعة الخامسة و49 دقيقة صباحاً.

سيكون وقت صلاة العيد فى الأفلاج الساع الخامسة و 23 دقيقة صباحاً

سيكون موعد صلاة العيد فى الإحساء الساعة الخامسة و6 دقائق صباحاً.

سيكون توقيت صلاة العيد فى الباحة الساعة الخامسة و50 دقائق صباحاً.

سيكون وقت صلاة العيد فى الجبيل الساعة الخامسة و4 دقائق صباحاً.

سيكون موعد صلاة العيد فى الدوادمي الساعة الخامسة و30 دقائق صباحاً.

سيكون توقيت صلاة العيد فى منطقة القصيم الساعة الخامسة و29 دقائق صباحاً.

سيكون موعد صلاة العيد فى مدينة الرياض الساعة الخامسة و24 دقائق صباحاً.

سيكون توقيت صلاة العيد فى منطقة الزلفي الساعة الخامسة و22 دقائق صباحاً.

سيكون وقت صلاة العيد فى مدينة الطائف الساعة الخامسة و53 دقائق صباحاً.

سيكون موعد صلاة العيد فى منطقة الجوف الساعة الخامسة و5 دقائق صباحاً.

سيكون وقت صلاة العيد فى منطقة الخبر الساعة الخامسة ودقيقتين صباحاً.

سيكون توقيت صلاة العيد فى منطقة الخرج الساعة الخامسة و 18 دقيقة صباحاً

سيكون وقت صلاة العيد فى منطقة الخفجي الساعة الخامسة و 5 دقائق صباحاً

سيكون موعد صلاة العيد فى منطقة الدمام الساعة الخامسة و 4 دقيقة صباحاً

سيكون وقت صلاة العيد في المبرز 5:06 صباحًا

سيكون وقت صلاة العيد في المدينة 5:20 صباحًا

سيكون وقت صلاة العيد في المذنب 5:26 صباحًا

سيكون توقيت صلاة العيد في النماص 5:50 صباحًا

سيكون وقت صلاة العيد في الهفوف 5:06 صباحًا

سيكون موعد صلاة العيد في الظهران 5:02 صباحًا

سيكون وقت صلاة العيد في القريات 5:43 صباحًا

سيكون وقت صلاة العيد في القصيم 5:22 صباحًا

سيكون وقت صلاة العيد في القطيف5:03 صباحًا

سيكون توقيت صلاة العيد في الليف5:53 صباحًا

سيكون وقت صلاة العيد في خميس 5:49 صباحًا

سيكون موعد صلاة العيد في عرعر 6:06 صباحًا

سيكون توقيت صلاة العيد في مكة 5:54 صباحًا

سيكون موعد صلاة العيد في نجران 5:27 صباحًا

سيكون وقت صلاة العيد في ينبع 5:55 صباحًا

سيكون توقيت صلاة العيد في بريدة 5:26 صباحًا

سيكون وقت صلاة العيد في جدة 5:55 صباحًا

سيكون موعد صلاة العيد في جيزان 5:50 صباحًا

سيكون وقت صلاة العيد في حائل 5:35 صباحًا

سيكون موعد صلاة العيد في حفر الباطن 5:14 صباحًا

وتتقدم صحيفة كابتن نيوز الإخبارية السعودية بالتهاني لجميع الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك “العيد الصغير” كما يسموه أشقائنا فى مصر, فكل عام وأنتم بخير, وأعادة الله علي جميع الأمم الإسلامية بالخير واليمن والبركات, اللهم آمين.