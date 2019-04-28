توقع متي موعد صرف وايداع معاشات الضمان الاجتماعي ودعم المساعدة المقطوعة لشهر رجب وشعبان ورمضان 1440

مع بداية صباح اليوم الأحد الموافق 7 ابريل 2019 قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالبدء في صرف مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان 1440 في الحسابات الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات من البرامج المساندة بالمملكة العربية السعودية. (تحديث جديد 7-4-2019 م)

أوضحت وزارة العمل والتنمية في آخر التصريحات الصادره منها مؤخراً عن موعد إيداع وصرف مبالغ معاش الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1440 هجرياً، موضحة أن يتم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين في صباح الأحد المقبل الموافق 7-4-2019 ميلادياً، الموافق 2 شعبان 1440 هجرياً. (تحديث جديد 1-4-2019)

تستمر التساؤلات من قبل الكثيرين حول موعد ايداع معاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات المالية المقطوعه , ومتى يتم صرف المبالغ المخصصه للمستفيدين شهريا , حيث ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه تحرص دوما على ايداع المعاشات الضمانيه شهريا في موعدها المحدد , وتساهم بعمليات المبادره قبلها بوقت في الاعلان رسميا عن ايداع المعاشات من خلال الرسائل النصيه التي تصل الى ارقام المستفيدين , وتاكيد تاريخ وموعد صرفها بحسب الخطه الزمنيه الموضوعه مسبقا وفق تاريخ الشهر الميلادي , اي منتصف كل شهر ميلادي , او نهاية كل شهر هجري .

حيث سبق وبادرت وزارة التنمية الاجتماعيه بصرف معاشات الضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشه ومستحقات المستفيدين من المساعدات المالية المقطوعه , مصحوبة بمبالغ استحقاق حساب المواطن والفواتير المدفوعه , في اخر تسليم لها كان في تاريخ 10 مارس 2019 , والتوضيح من قبلها على ان تلك الدفعه كانت مخصصه لمعاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1440 .

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان ورمضان

وعليها فان المستفيدين في حالة انتظار حاليا لصرف معاشات الضمان الاجتماعي المخصصه لشهر شعبان 1440 هـ , والتي ستكون اخر دفعه قبل شهر رمضان المبارك وسوف يوافق موعدها تاريخ يوم السبت 30 رجب 1440 الموافق لـ 6 ابريل 2019 , وعليها فسوف تكون الدفعة التاليه لمعاشات الضمان المخصصه لشهر رمضان في تاريخ 29 شعبان 1440 الموافق ليوم الاحد 5 مايو 2019

وفي هذا الصدد فقد صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل ايداع اخر دفعة لمعاشات الضمان الاجتماعي وبرامج المساعدات المالية المقطوعه لجميع مستحقيها , بانها على استعداد دائم وفي منتصف كل شهر ميلادي لصرف المبالغ المخصصه لهم دون اي تاخير من قبل مسؤولي الوزارة , وكان فيما صرحت به من قبلها , عمليات شمول تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية المخصصه لـ الغذاء ولـ تسديد جزء من فواتير الكهرباء للمستحقين بغرض التخفيف عليهم من قبل المؤسسة .

كما وقد شملت الدفعات السابقه لمعاشات الضمان والمساعدات المقطوعه , مبالغ خصصت لبدل غلاء المعيشة الذي تم اقراره من قبل الحكومه السعوديه بامر ملكي يقضي بمواصلة صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لجميع من تنطبق عليهم مواصفات الاستحقاق المعاشي للضمان الاجتماعي ولايتم صرف بدل غلاء المعيشة لهم عادة مع المعاشات التقاعدية.

ومن جانبه “وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي” كان قد صرح في وقت سابق من شهر جمادى الاخر , حول المبالغ الاجماليه التي تم ايداعها في حسابات مستحقي الضمان الاجتماعي , وبلوغها بنحو 1.985.324.304 ريال , مقسمه على النحو التالي :

المعاشات الضمانية للمستفيدين 1.366.048.224 ريال المساعدات النقدية لأجل الغذاء 188.119.764 ريال مبالغ مخصصه لسداد جزء من فواتير الكهرباء بلغت 99.659.816 ريال مبالغ بدل غلاء المعيشه 331.469.500 ريال

وللتنويه فاننا نوفر لكم هنا رابط الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعيه , ورابط الدخول على خدمة المعاش الضماني والاستعلام عن موعد صرف المساعدات المالية المقطوعه , وامكانية الدخول من خلاله والتعرف على جميع المعلومات التي تهمكم , وماعليكم سوى ادخال رقم الهوية الوطنية او رقم السجل المدني وكلمة المرور ومن ثم التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري لمعاش الضمان , وموعد نزول المساعدات المقطوعه برقم الطلب ..

ولمطالعة التصريح الاخير من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه بخصوص الاعلان عن صرف معاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة لشهر رجب 1440 الذي وافق تاريخ 10 مارس 2019 , فيمكنكم الاطلاع عليها من رابط التغريده المصرح بها على حساب الوزارة الرسمي …