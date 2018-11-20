جدول موعد نزول صرف رواتب شهر نوفمبر في السعودية 2018 إعرف متي نزول الرواتب لهذا الشهر ربيع الأول 1440

كابتن نيوز – متابعة

موعد صرف رواتب شهر نوفمبر بالسعودية 2018, الكثير من موظفي المملكة العربية السعودية ينتظرون توقيت و موعد نزول رواتب شهر نوفمبر 2018 إذ نجد بان الكثير من العاملين فى مخلتف مؤسسات القطاع الحكومي والخاص فى البلاد السعودية بالإضافة إلي أصحاب المعاشات يرتقبون صرف المرتبات لهذا الشهر نوفمبر 2018 ويسألون متي موعد نزول الرواتب فى السعودية لشهر نوفمبر وموعد صرف رواتب برج الميزان 1440, وبما أن موظفي السعودية في إنتظار توقيت و موعد صرف رواتب نوفمبر للموظفين فى القطاع الحكومي لهذا الشهر من العام الميلادي 2018, سوف ننشر لكم الموعد عبر هذا المقال.

موعد صرف نزول رواتب شهر نوفمبر بالسعودية 2018

الكثير يسأل متي توفيت صرف رواتب شهر نوفمبر ونجاوبكم عبر هذا الخبر, إذ أن صرف الرواتب لشهر نوفمبر سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 نوفمبر 2018, أمام توقيت صرف الرواتب بالتقويم الهجري يوافق 19 ربيع الأول 1440 , وتم تحديد هذه المواعيد وفقاً للأوامر الصادرة من خادم الحرمين الشريفين بأن يتم العمل علي توحيد مواعيد صرف الرواتب للعامين فى السعودية تزامناً مع توقيت دفع كلاً من فواتير المياه والكهرباء.

جدول مواعيد صرف مرتبات الموظفين في السعودية 2018